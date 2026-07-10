امام جمعه قرچک: شهادت، آرزوی دیرینه رهبر شهید انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت الله اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قرچک با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: شهادت، آرزوی دیرینه رهبر انقلاب بود و ایشان همواره از آرزوی رسیدن به این مقام سخن می‌گفتند.

وی که رئیس شورای فرهنگ عمومی قرچک است، با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع افزود: ملت ایران با وجود همه مشکلات، حضوری باشکوه در آیین بدرقه رهبر شهید داشتند و این حضور، ضربه‌ای سنگین به دشمنان و جلوه‌ای از وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

امام جمعه قرچک ادامه داد: حضور پرشور مردم، بار دیگر نشان داد که سیاست‌های دشمنان در برابر جمهوری اسلامی با بصیرت و همراهی ملت ایران خنثی شده و این سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین پشتوانه نظام است.

اسماعیلی با اشاره به سیره ائمه اطهار (ع)، امام سجاد (ع) را پرچمدار جهاد تبیین پس از واقعه عاشورا دانست و تصریح کرد: تبیین حقایق، حفظ معارف دینی و روشنگری در برابر تحریف‌ها، از مهم‌ترین مسئولیت‌های جامعه اسلامی در شرایط امروز است.

وی در پایان بر ضرورت استمرار وحدت، بصیرت و تبعیت از رهنمودهای رهبری تأکید کرد و گفت: ملت ایران با حفظ انسجام و ایستادگی، راه شهیدان را ادامه خواهد داد.