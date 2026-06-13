پوستر جشنواره دوسالانه فرهنگی و هنری سیمرغ رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران شامگاه شنبه در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره دوسالانه فرهنگی و هنری سیمرغ اظهار کرد: جشنواره فرهنگی هنری در یک شهر میزان آسیبهای اجتماعی را کاهش میدهد. امروز متأسفانه آمار رسمی میگوید ۱۶ درصد و آمار غیررسمی میگوید ۳۳ درصد جمعیت ایران دچار بیانگیزگی شدهاند.
وقتی در جشنواره بخش نوجوانان و جوانان قرار میگیرد، هر شرکتکننده انگیزه دیده شدن و قرار گرفتن در رتبههای برتر را پیدا میکند و این موضوع از بسیاری آسیبهای اجتماعی میکاهد.
محمدی تصریح کرد: جشنواره فرهنگی هنری به رونق اقتصاد فرهنگ و هنر میانجامد. برای نمونه اگر در این جشنواره که بیشتر به هنرهای تجسمی گرایش دارد یک تابلو خرید و فروش شود، اقتصادی شکل میگیرد. آینده سیمرغ اثرگذاری این جشنواره را در دورههای بعد نشان خواهد داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران با اشاره به سیمای شهری گفت: جشنواره تئاتر مریوان را مثال میزنم و پس از چند دوره برگزاری، سیمای آن شهر متحول شد و شهرداری برای پذیرایی از میهمانان ملی، شهر را شیک کرد و این جشنواره با نام «جشنواره فرهنگی هنری سیمرغ ایران»، شهرستان سیمرغ را به عنوان یک شهر هنری در سطح ملی معرفی میکند.
محمدی با اشاره به شخصیت شهید احمد کشوری بیان کرد: در دوران نوجوانی و جوانی به داشتن دو شهید بزرگوار، شهید کشوری و شهید شیرودی در مازندران افتخار میکردیم. شاید بسیاری ندانند که شهید کشوری یکی از هنرمندان نامی کشور بود و ایشان در هنر تجسمی دارای تابلوهای حرفهای است و در آواز، صدایی فوقالعاده و چپکوکی داشت.
این مسئول خاطرنشان کرد: انشاءالله با انتشار کلیپ تصویری از شهید کشوری، مردم ایران با روحیات خاص این شهید بزرگوار آشنا میشوند و اینکه برای یک شهید شاخص هنرمند، جشنوارهای تدارک دیده شده و هر سال بر استقبال از آن افزوده میشود، بسیار ارزشمند است.
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