کشف ۴.۵ تن برنج خارجی قاچاق در مراغه؛ دو نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی شهرستان مراغه با انجام اقدامات اطلاعاتی از حمل و نگهداری مقدار قابل توجهی برنج خارجی قاچاق در سطح شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و با همکاری اداره تعزیرات حکومتی، انبار و خودروی مورد نظر را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه ادامه داد: در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان و انبار شناسایی‌شده، مقدار ۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم برنج خارجی فاقد مدارک قانونی کشف شد.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه ارزش این محموله قاچاق بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه دو نفر دستگیر، خودروی مربوطه توقیف و انبار محل نگهداری کالا نیز پلمب شد.

وی خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه قاچاق کالا برخورد قاطع می‌کند و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مشابه، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.