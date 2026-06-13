کمبود شدید محیطبان؛ ۶۵۰ پاسگاه محیطبانی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا رستگار عصر شنبه در کارگاه مدیریت بحران با یادآوری فرمایش امام شهید اظهار داشت: حفظ منابع طبیعی یک مسئله تجملاتی و درجه دو نیست بلکه یک مسئله حیاتی در تلاش برای توسعه کشور است و همه باید در قبال طبیعت احساس مسئولیت کرده و دست به دست هم دهند.

وی با بیان اینکه یگان حفاظت محیط زیست کشور نیمی از جمعیت سازمان محیط زیست را تشکیل می‌دهد، افزود: حدود چهار هزار نفر از همکاران در ۶۵۰ پاسگاه محیط بانی در ۳۱ استان حضور دارند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به چارت سازمانی هفت هزار نفری و پوشش ۲۰ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور گفت: استاندارد جهانی می‌گوید هر هزار هکتار باید یک محیط بان داشته باشد اما در کشور پهناور ایران به ازای هر ۱۲ هزار هکتار یک محیط بان فعالیت می‌کند.

وی تأکید کرد: یک محیط بان کار ۱۲ نفر را انجام می‌دهد و به این ایثار و فداکاری همکاران خود در سراسر کشور افتخار می‌کند.

رستگار با اشاره به گذشت هفته محیط زیست با شعار حفاظت محیط زیست و امنیت ملی و نیز شعار جهانی گفت: باید به این شعارها جامعه عمل بپوشانیم و رنگ و بوی خاصی به آنها بدهیم.

وی سپس به تعریف مدیریت بحران پرداخت و آن را مجموعه اقدامات پیشگیرانه و پیش دستانه شامل برنامه ریزی واکنش و بازسازی برای مقابله با بحران دانست.

به گفته وی این فرایند شامل شناسایی و ارزیابی مخاطرات تضمین برنامه‌های عملیاتی آموزش و تجهیز افراد همکاری و هماهنگی با سایر سازمان‌ها و پاسخگویی به موقع و موثر به بحران است و اهداف کلیدی مدیریت بحران کاهش تلفات جانی و مالی حفظ نظم و امنیت عمومی و تسهیل بازسازی و بازگشت به شرایط عادی است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به سال پر بارش و کمک های طبیعت به گونه‌های جانوری و گیاهی هشدار داد که با نزدیک شدن به فصل گرما به ویژه تیرماه و مرداد باید بر کنترل و مدیریت حریق بیشتر دقت شود.

وی عوامل مؤثر در آتش سوزی های عرصه های طبیعی را شامل مدیریت طولانی مدت در حوزه منابع طبیعی و نیز مداخلات انسانی مانند قاچاق چوب ورود و خروج بی ضابطه دام گردشگری کنترل نشده جاده سازی و ساخت و سازهای غیرمجاز برشمرد.

رستگار با اشاره به نقش جامعه محلی و نیروهای مردمی در مقابله با بحران‌ها تأکید کرد که تجربه نشان داده استکبار عملیات اطفای حریق بر دوش نیروهای داوطلب بوده است.

وی کشورهای آمریکا کانادا و استرالیا را از جمله کشورهایی دانست که بیشترین بهره را از نیروهای داوطلب می‌برند.

وی افزود نیروهای مردمی اولین افرادی هستند که وقوع آتش سوزی را اطلاع می‌دهند اما از مردم خواست نسبت به هشدارها بی تفاوت نباشند چرا که برخی افراد امکان دارد سودجوی باشند.