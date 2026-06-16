کشف انبار قاچاق دارو در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر سه شنبه در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق انواع دارو، بررسی موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با قاچاق کالای شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پس از انجام بررسی های لازم و اطمینان از صحت و سقم موضوع ، به آدرس اعلامی اعزام و در بازرسی از آن تعداد ۱۱۰ هزار و ۸۹۱ عدد انواع داروی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش داروهای کشف شده را ۵۵ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: ضمن پلمب انبار یاد شده در این راستا مالک انبار نیز شناسایی و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.