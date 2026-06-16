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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

کشف انبار قاچاق دارو در مرند

کشف انبار قاچاق دارو در مرند

مرند- فرمانده انتظامی مرند از کشف انبار قاچاق دارو به ارزش ۵۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر سه شنبه در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق انواع دارو، بررسی موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با قاچاق کالای شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پس از انجام بررسی های لازم و اطمینان از صحت و سقم موضوع ، به آدرس اعلامی اعزام و در بازرسی از آن تعداد ۱۱۰ هزار و ۸۹۱ عدد انواع داروی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش داروهای کشف شده را ۵۵ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: ضمن پلمب انبار یاد شده در این راستا مالک انبار نیز شناسایی و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 6862017

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