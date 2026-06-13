روایت خلق بلندترین قصیده تاریخ در وصف امیرالمومنین علی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب «بر منبر سلونی» تازه‌ترین اثر «علی فرزانه موحد» با حضور شاعر مجموعه و محسن قاسمی و به میزبانی امیرعلی سلیمانی در نشست ادبی منظومه عصر شنبه (۲۳ خرداد) در کافه علم باغ کتاب تهران برگزار شد.



در ابتدای نشست امیرعلی سلیمانی غزلی در مدح امیرالمومنین علیه السلام برای حاضران قرائت کرد.



وی در ادامه با دعوت از حسین نعیمی شاعر و مدیر نشر تلمیح گفت: اینکه ناشران جوان در حوزه اشعار آیینی ورود کنند اتفاق مبارکی است.



نعیمی ضمن تبریک به شاعر اثر گفت: در مدت کوتاهی که از آغاز فعالیت انتشاراتمان می‌گذرد در حوزه‌های مختلف به نقش آفرینی پرداخته‌ایم، وی سپس به قرائت یکی از اشعار خود پرداخت.



امیرعلی سلیمانی شاعر میزبان در بخش دیگری به مقدمه کتاب «بر منبر سلونی» به قلم استاد محمدعلی مجاهدی نگاشته شده اشاره کرد و گفت: پیش‌تر اشعار علی فرزانه موحد را در حوزه‌های غیر آیینی خوانده بودم از همین جهت خواندن شعرهای آیینی از شاعرانی که در این حوزه ورود نداشته‌اند حلاوتی بی‌نظیر می‌دانم چرا این شاعران فضاهای تازه‌ای را به نسبت سایران خلق می‌کنند.



محسن قاسمی شاعر در ادامه با اشاره به کم لطفی به شاعران آیینی در فضای شعر آزاد گفت: شاعران آیینی میراث‌داران فردوسی هستند چرا که نمی‌توانند دخل و تصرفی در مضامین داشته باشند و از این جهت کار دشواری پیش روی آنها است.



وی با اشاره به ثبت عنوان «بلندترین قصیده تاریخی» بر جلد کتاب «بر منبر سلونی» گفت: پیش از این، شمار ابیات قصاید شناخته‌شده ادبیات فارسی در این حوزه از ۳۵۰ بیت فراتر نرفته بود که در مجموعه قصیده‌های کتاب پیش رو این عدد فراتر رفته است و به حدود ۴۰۰ بیت رسیده است.



قاسمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با خوانش بخشی از کتاب بیان کرد: صنایع شعری در این کتاب به درستی و به شکلی نوآورانه ارائه شده است.



محسن قاسمی با اشاره به تضمین‌های هنرمندانه شاعر در اثر گفت: در ابیات حوالی تجدید مطلع‌ها سبک شاعر تغییر می‌کند و این نکته جالب توجهی است.



قاسمی در ادامه بخش‌های دیگری از کتاب را برای حاضران قرائت کرد و به تحلیل صنایع ادبی اشعار پرداخت.



این شاعر در بخش پایانی شعری برای حاضران قرائت کرد.



همچنین سید محمد حسینی شاعر آیینی نیز به خوانش شعری در مدح امیرالمومنین علیه السلام پرداخت.



امیرعلی سلیمانی شاعر میزبان در ادامه قطعه‌ای که در پشت جلد کتاب نگاشته شده است را برای حاضران قرائت کرد و از شاعر کتاب «بر منبر سلونی» دعوت کرد تا پیرامون اثر صحبت کند.



علی فرزانه موحد ضمن خوشامدگویی به حاضران پیرامون شکل‌گیری اثر گفت: ۳ یا ۴ سال سیر مطالعاتی‌ام رنگ و بوی تاریخ به خود گرفته بود تا اینکه به تاریخ صدر اسلام رسیدم. در مطالعات خود به شخصیت امیرالمومنین علیه السلام رسیدم. شخصیت آن حضرت به قدری بی‌نظیر است که در منابع مخالف هم با احترام از ایشان یاد شده است و بنده نیز همین موضوع را در بیتی از کتاب آورده‌ام.



وی در ادامه به شکل گیری ابیات کتاب اشاره کرد و گفت: روزی در مسیری نان خوردن سگی را نگاه می‌کردم و همین ماجرا باعث سرودن ابیات محدودی شد که بعدها این ابیات به ۴۴۰ بیت رسید و اثر پیش روی حاضران خلق شد.



شاعر میهمان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به خاطرات سفرهای عتبات خود اشاره کرد و گفت: در یکی از سفرهای عتبات خود یاد آن چند بیت که اشاره کردم افتادم و تصمیم به ادامه دادن آن ابیات گرفتم.



وی ادامه داد: تا ۱۱۰ بیت آن ابیات را ادامه دادم اما تصور کردم هنوز مدحی بر شخصیت امیرالمومنین علیه السلام نیاورده‌ام به همین سبب با تحقیقات به این نتیجه رسیدم که قاآنی شاعر با ۳۳۸ بیت بیشترین ابیات را در این حوزه دارد و شعر را ادامه دادم تا اثر موجود با ۴۴۰ بیت خلق شد و ۴۰ بیت حذف شد و نهایتاً با ۳۹۸ بیت مجموعه به چاپ رسید.



فرزانه موحد در ادامه بخش مورد اشاره از کتاب را برای حاضران قرائت کرد.



همچنین در بخش پایانی شاعران حاضر در نشست نیز به خوانش اشعاری در مدح اهل بیت (ع) پرداختند.



امضای حاضران بر تابلوی آیین رونمایی از کتاب «بر منبر سلونی» پایان بخش این نشست بود.