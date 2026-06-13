به گزارش خبرنگار مهر، عملیات انفجار در معدن شن و ماسه واقع در محدوده اسب‌چران دماوند، بعدازظهر یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

در آستانه اجرای این عملیات، از ساکنان و شهروندان محدوده اسب‌چران درخواست شده است با رعایت نکات ایمنی، از تردد و حضور در محدوده معدن در زمان انجام انفجار به طور جدی خودداری کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این عملیات در چارچوب فعالیت‌های معدنی معدن شن و ماسه شرکت کهن معدن کندوان اجرا خواهد شد و رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان ضروری است.

همچنین از اهالی منطقه خواسته شده است ضمن توجه به هشدارهای ایمنی، همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند تا عملیات بدون حادثه و در شرایط ایمن انجام شود.

در پایان نیز ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت هرگونه مزاحمت صوتی احتمالی ناشی از این عملیات، از همراهی و همکاری ساکنان منطقه قدردانی شده است.