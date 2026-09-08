فرمانده انتظامی شرق تهران: پلیس در خط مقدم جنگ ترکیبی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، با اشاره به تحولات امنیتی سال ۱۴۰۴ گفت: این سال برای کشور عادی نبوده و مجموعه‌ای از حوادث و بحران‌ها، شرایطی دشوار و تعیین‌کننده ایجاد کرده است.

او در سخنانی با تأکید بر ضرورت پاسداشت یاد شهدای امنیت و انقلاب اسلامی، گفت: مجموعه انتظامی در مسیر تأمین امنیت کشور خود را متعهد به پیروی از رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی می‌داند.

امیریان با اشاره به تغییر فضای امنیتی کشور گفت: مأموریت پلیس نیز متناسب با این شرایط تغییر کرده است. به گفته او، نیروهای فراجا علاوه بر تأمین امنیت شهرها و مراکز حساس، اکنون در شناسایی و مقابله با شبکه‌های نفوذ نیز نقش پررنگ‌تری دارند.

او گفت: اگر در گذشته مأموریت پلیس در افکار عمومی عمدتاً با حفظ نظم و امنیت انتظامی شناخته می‌شد، اکنون این نیرو در کنار وظایف انتظامی، امنیتی و دفاعی، با مجموعه‌ای از تهدیدهای ترکیبی مواجه است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: در این وضعیت، فعالیت‌های نظامی دشمن با اقدامات شبکه‌های نفوذ، عملیات روانی و فعالیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی درهم تنیده شده است.

او تأکید کرد: مقابله با چنین تهدیدهایی به استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و تمرکز بیشتر بر شناسایی و پیش‌بینی تهدیدها نیاز دارد.

تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت

امیریان در بخش دیگری از سخنانش، مردم را یکی از مهم‌ترین عوامل تولید امنیت در کشور دانست و گفت: رویکرد انتظامی باید از سازمان‌محوری به سمت محله‌محوری و مردم‌محوری حرکت کند.

او از برنامه‌ریزی برای تقویت شبکه‌های اطلاعاتی شهرستان‌ها در حوزه امنیت عمومی خبر داد و گفت: ارتباط نزدیک‌تر با مردم باید در مرکز این رویکرد قرار گیرد.

به گفته امیریان، مقابله با مواد مخدر و توجه بیشتر به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی متناسب با شرایط جدید، از دیگر محورهای مورد توجه پلیس خواهد بود.

او همچنین بر ضرورت ارتباط با گروه‌های مختلف اجتماعی و افراد اثرگذار در جامعه تأکید کرد و گفت: پلیس برای تولید امنیت پایدار نمی‌تواند خود را از جامعه جدا کند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان با تأکید بر همدلی و هماهنگی میان مجموعه‌های انتظامی، ابراز امیدواری کرد: این رویکرد بتواند به تأمین امنیت پایدارتر برای شهروندان منجر شود.