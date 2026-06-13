به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شمسی شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت سالگرد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد«علی شادمانی» که با حضور پرشور مردم مجاهد و شهیدپرور همدان در میدان امام خمینی(ره) برگزار شد، ضمن تجلیل از استمرار حضور مردم در صحنه، اظهار کرد: امروز تمامی ارکان کشور، از مسئولان اجرایی و قوای سه‌گانه گرفته تا نیروهای مسلح در مرزها، دریاها و هوافضا، همگام با مردم بصیر که در میدان‌ها حضور دارند، به عنوان مجاهدان راه حق در مصاف با جبهه استکبار، آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایستاده‌اند.

وی با اشاره به حضور مستمر و ۱۰۵ روزه مردم همدان در صحنه، این حضور را نشانی از تدین، تعهد و انگیزه بالای مردم دارالمؤمنین دانست و از مردم خواست تا با حفظ آرامش و مدیریت مراسم، بر معنویت و شکوه این اجتماعِ خون‌خواهی بیفزایند.

استاندار همدان با اشاره به حادثه ۲۳ خرداد سال گذشته که طی آن رژیم صهیونیستی و حامیانش در قالب جنگ ۱۲ روزه، تعدادی از دانشمندان و فرماندهان کشورمان را ترور کردند، یادآور شد: در این میان، شهادت سردار بزرگوار سپهبد علی شادمانی، ضایعه‌ای بزرگ برای استان همدان بود که امروز به برکت خون ایشان و دیگر شهدا، موجی از اتحاد و مطالبه‌گریِ انتقام در میان مردم ایجاد شده است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ چیز نمی‌تواند جای خالی رهبر شهید را پر کند، تصریح کرد: بزرگ‌ترین سلاح ما در برابر دشمنان، اتحاد، همدلی و همراهی آحاد جامعه است.

ملانوری شمسی افزود: همه ما در یک اردوگاه و تحت فرماندهی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، قرار داریم و باید مراقب باشیم که هیچ عاملی موجب ایجاد شکاف یا اختلاف میان مردم و نظام نشود و با همین همبستگی، پیروزی قطعی بر دشمنان نزدیک است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با خیرمقدم به دکتر بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، حضور وی در جمع مردم را نمادی از پیوند «میدان» و «دیپلماسی» دانست و گفت: دعوت خانواده شهید شادمانی از سخنگوی وزارت امور خارجه برای حضور در این مراسم، پیامی روشن به جهانیان است.

استاندار همدانبا تأکید بر اینکه تیم دیپلماسی کشور با قدرت و بدون هیچ‌گونه سازش و ذلتی در حال دفاع از حقوق ملت است، تصریح کرد: امروز نتیجه مجاهدت‌های ملت و نیروهای مسلح، معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابرقدرت در معادلات جهانی است.

ملانوری شمسی در پایان ابراز امیدواری کرد که این اتحاد و ایثارگری‌ها، ضمن به رخ کشیدن عظمت ملت ایران به جهانیان، زمینه‌ساز جشن پیروزی بزرگ در آینده‌ای نزدیک باشد.