به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی عصر شنبه در حاشیه بازدید از باغ‌موزه دفاع مقدس همدان با اشاره به تأثیرگذاری عمیق فضای این مجموعه اظهار کرد: بازدید از این مکان، انسان را به سال‌های دهه ۱۳۶۰ و دوران غرورآفرین دفاع مقدس می‌برد؛ روزهایی که ملت ایران با تمام وجود و در سایه خلوص نیت رزمندگان اسلام، در برابر دشمنی که از حمایت همزمان قدرت‌های شرق و غرب برخوردار بود، ایستادگی کرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس درس بزرگی برای شرایط امروز کشور است، افزود: بازدید از این باغ‌موزه برای هر ایرانی ضروری است تا مسیر دشوار و پرافتخاری را که ملت ایران برای رسیدن به جایگاه امروز طی کرده است، بیش از پیش درک کند؛ چرا که هر یک از تندیس‌ها، تصاویر و یادمان‌های این موزه، روایتگر بخشی از تاریخ ایستادگی ملت ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تقارن این بازدید با سالگرد آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: امروز یادآور آغاز جنگ تحمیلی جدید علیه کشورمان است؛ جنگی که در آن جمعی از سرداران بزرگ و فرزندان برومند ایران اسلامی به شهادت رسیدند.

بقایی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای این جنگ ۱۲ روزه، به‌ویژه سپهبد شهید «علی شادمانی»، اظهار کرد: شهید شادمانی از فرماندهان برجسته دفاع مقدس و از مفاخر ایران و استان همدان بود که همه ما مدیون مجاهدت‌ها و خدمات ایشان هستیم و رد پای تلاش‌های این فرمانده بزرگ در جای‌جای باغ‌موزه دفاع مقدس مشهود است.

وی در تشریح ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی شهید شادمانی گفت: آنچه از سوابق و رشادت‌های ایشان ثبت شده، نشان‌دهنده نقشی بسیار مؤثر در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از آن است. شهید شادمانی به‌ویژه در حوزه شکل‌دهی و تقویت سامانه‌های پدافندی کشور، نبوغ و ابتکارات ویژه‌ای داشتند و امروز آثار این مجاهدت‌ها در توان دفاعی کشور، به‌ویژه در جریان جنگ اخیر علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا، به وضوح نمایان است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اعتماد ویژه رهبر معظم انقلاب به شهید شادمانی برای مسئولیت‌های نظامی گفت: کارنامه درخشان و خدمات ارزشمند ایشان، به‌ویژه در حوزه پدافندی، گواه شایستگی‌های وی برای پذیرش این اعتماد بود. مقام معظم رهبری با شناخت دقیق از توانمندی و تجربه شهید شادمانی، این مسئولیت مهم را به ایشان سپردند و عملکرد ایشان نیز این اعتماد را به اثبات رساند.

بقایی در پاسخ به پرسشی درباره اهداف دشمن از ترور فرماندهان ارشد نظامی و ارزیابی وی از این اقدامات، تأکید کرد: در کشوری که عزت، استقلال و تمامیت ارضی آن با عشق و ایمان مردم حفظ می‌شود، هیچ‌گاه پرچم از دست هیچ سردار و سربازی بر زمین نمی‌افتد.

وی افزود: دشمنان ملت ایران در طول دهه‌های گذشته بارها این واقعیت را تجربه کرده‌اند که با شهادت هر فرمانده، فرماندهان و سربازان دیگری بلافاصله راه او را ادامه داده و پرچم دفاع از کشور را برافراشته نگه می‌دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان با تجلیل از فرهنگ ایثار و شهادت در میان ملت ایران خاطرنشان کرد: بازخوانی حوادث و مجاهدت‌های چند دهه گذشته، چراغ راه آینده است و نشان می‌دهد ملت ایران برای حفظ آب، خاک و استقلال خود، با خلوص و فداکاری از تمامی داشته‌های خود گذشته است.