آیت الله شعبانی: مذاکره یا جنگ هر دو ابزار تحقق منافع ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی ظهر جمعه در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی و بهرهمندی از ایام معنوی پایان ماه ذیالحجه اظهار کرد: در نماز جمعه قرائت سورههای «جمعه» و «منافقون» مستحب است و این مسئله به نوعی جریانشناسی در جامعه اسلامی را یادآوری میکند؛ چراکه در طول تاریخ اسلام دو جریان «یهود» و «نفاق» نقش قابل توجهی در تحولات جامعه اسلامی داشتند و امروز نیز اثرگذاری خود را حفظ کردند.
وی با اشاره به موضوع قوم یهود در قرآن کریم افزود: میان یهود و بنیاسرائیل تفاوتهایی وجود دارد، اما موضوع مورد توجه در تاریخ، جریانهای منحرف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در میان آنها است؛ در حالی که اصل دین حضرت موسی(ع) در زمان خود دین حق بوده و حتی پیامبران بنیاسرائیل نیز با انحرافات در میان قوم خود مقابله کردند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به ماجرای تاریخی بنیاسرائیل پس از نجات از فرعون گفت: طبق نقلها، حدود ۶۰۰ هزار نفر از بنیاسرائیل پس از غرق شدن فرعون از مصر خارج شده و در بیابانی سکونت یافتند؛ آنها در منطقه با مشکلاتی مانند کمبود آب و غذا مواجه شدند و حضرت موسی(ع) با دعا از خداوند طلب یاری کرد و بر اساس آیات قرآن، «مَنّ و سَلوی» به عنوان رزق الهی بر آنان نازل شد و ابرهایی نیز برای سایهبانی آنها قرار گرفت.
وی ادامه داد: در همان زمان وعده دیدار حضرت موسی(ع) با خداوند در طور سینا مطرح شد و براساس آیات قرآن، این دیدار ابتدا برای ۳۰ شب تعیین شد اما سپس ۱۰ شب دیگر نیز به آن افزوده و در این مدت حضرت هارون(ع) به عنوان جانشین موسی(ع) در میان بنیاسرائیل معرفی شد.
آیتالله شعبانیموثقی با اشاره به ماجرای گوسالهپرستی گفت: بر اساس برخی نقلها، تنها چند روز پس از تأخیر بازگشت حضرت موسی(ع)، فردی به نام «سامری» که از خواص بنیاسرائیل و فردی آگاه به برخی فنون و علوم بود، با جمعآوری طلاهای مردم گوسالهای ساخت که صدایی از آن خارج میشد و با استدلالی فریبنده ادعا کرد خدای موسی همان گوساله است.
وی افزود: در برخی روایتها آمده است که حدود ۷۰ هزار نفر از بنیاسرائیل با وجود مشاهده معجزات متعدد از جمله شکافته شدن دریا، فریب این جریان را خوردند و به گوسالهپرستی روی آوردند؛ حتی هنگامی که حضرت هارون(ع) به این انحراف اعتراض کرد، برخی از آنها او را تهدید به قتل کردند.
امام جمعه همدان با بیان اینکه نقش خواص در انحراف جامعه بسیار مهم است، تصریح کرد: افرادی مانند سامری که از جایگاه اجتماعی و تواناییهای خاص برخوردار هستند، میتوانند با هدایت افکار عمومی انحرافات بزرگی در جامعه ایجاد کنند.
وی افزود: در روایتی نقل شده است که حضرت موسی(ع) پس از بازگشت تصمیم به مجازات سامری گرفت، اما بنا بر روایتی در منابع حدیثی از جمله کتاب «کافی»، به حضرت موسی(ع) وحی شد که او را نکشد، زیرا فردی سخاوتمند بوده است؛ مسئلهای که نشاندهنده اهمیت بسیار زیاد سخاوت و بخشش در آموزههای دینی است.
آیتالله شعبانیموثقی در خطبه دوم نماز جمعه نیز نمازگزاران را به تقوا، بصیرت، مقاومت و تابآوری در مسیر حق دعوت کرد و گفت: همه باید در مسیر حق ثابتقدم بمانیم و سختیهای این مسیر را تحمل کنیم.
وی با اشاره به هفته تکریم بازنشستگان اظهار کرد: لازم است دستگاههای اجرایی و ادارات نسبت به تکریم بازنشستگان توجه بیشتری داشته باشند و از تجربیات ارزشمند کسانی که سالها به کشور خدمت کردهاند بهره بگیرند و رسیدگی به مطالبات و معیشت این قشر باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر انقلاب به دو مسئله مهم «خطای محاسباتی مسئولان» و «تابآوری مردم» اشاره کردند و مسئولان باید در تحلیل قدرت دشمن و توان داخلی دچار خطا نشوند و بدانند که در نگاه بسیاری از افکار عمومی داخلی و جهانی، جمهوری اسلامی در میدانهای اخیر دست بالا را داشته است.
وی افزود: در تصمیمگیریها، از جمله در حوزه مذاکرات، باید با همین نگاه و در چارچوب منافع ملی و آرمانهای انقلاب اسلامی اقدام شود.
آیتالله شعبانیموثقی با بیان اینکه ایجاد ترس، یأس و بیاعتمادی میتواند تابآوری جامعه را تضعیف کند، گفت: گاهی برخی تحلیلها در فضای عمومی، از انتخابات خبرگان گرفته تا موضوع مذاکرات و توافقها، بر اساس اطلاعات ناقص یا نادرست مطرح میشود و ممکن است ناخواسته به بیاعتمادی در جامعه دامن بزند.
وی تأکید کرد: حتی افراد دلسوز و انقلابی نیز باید مراقب باشند که تحلیلها و سخنان آنها موجب تضعیف اعتماد عمومی نشود.
امام جمعه همدان در ادامه به موضوع مذاکرات اشاره کرد و گفت: مذاکره یا جنگ هر دو ابزار تحقق منافع ملی هستند و آنچه اهمیت دارد، حفظ منافع کشور و چارچوبهایی است که رهبر معظم انقلاب تعیین کردند.
وی شفافیت مسئولان با مردم را نیز عامل تقویت اعتماد عمومی دانست و افزود: تا آنجا که امکان دارد باید اطلاعات درست در اختیار مردم قرار گیرد، هرچند در برخی حوزهها مانند مسائل جنگی طبیعی است که همه اطلاعات قابل انتشار نباشد.
آیتالله شعبانیموثقی اظهار کرد: دشمن با وجود باطل بودن مواضعش، گاهی در عرصه رسانه و بیان موفقتر عمل میکند؛ در حالی که جمهوری اسلامی با وجود حقانیت مواضع خود باید در تبیین این مواضع برای افکار عمومی دقیقتر و قویتر عمل کند.
وی درباره برخی مباحث مطرحشده پیرامون توافقها نیز گفت: قضاوت درباره توافقها باید پس از انتشار اطلاعات دقیق انجام شود، در عین حال اگر دشمن به ایران حمله کرده یا فشار وارد میکند، نشاندهنده آن است که جمهوری اسلامی در مذاکرات کوتاه نیامده است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: ممکن است هر توافقی دارای نقاط ضعف یا قابل نقد باشد، اما باید توجه داشت که دشمن تلاش میکند شکستهای خود را پیروزی جلوه دهد و نباید اجازه داد چنین تصویری در افکار عمومی شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه نمیتوان به دشمن اعتماد کامل داشت، گفت: انتظار اینکه دشمن به همه تعهدات خود عمل کند واقعبینانه نیست، اما در عین حال جمهوری اسلامی توانسته با فشارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و بینالمللی دشمن را وادار به پذیرش برخی مسائل کند.
آیتالله شعبانیموثقی با اشاره به نزدیک شدن ایام محرم از هیئات مذهبی خواست تا حد امکان مراسم عزاداری و روضهها را در فضاهای عمومی، میادین و تجمعات مردمی برگزار کنند؛ موضوعی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است.
وی همچنین به روز جهانی منع کار کودک اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برخی موارد کودکان مورد سوءاستفاده قرار میگیرند و لازم است در این زمینه توجه بیشتری صورت گیرد.
امام جمعه همدان در ادامه با گرامیداشت سالگرد ارتحال آیتالله طاها محمدی، از خدمات این عالم دینی یاد کرد و گفت: ایشان حدود ۳۹ سال امامت جمعه در استان همدان از جمله در فامنین و شهر همدان را بر عهده داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز از ایشان به عنوان عالمی متعهد و صبور یاد کردند.
وی همچنین به سالگرد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و یاد و خاطره این شهدا، بهویژه شهید شادمانی را گرامی داشت و از برگزاری مراسم بزرگداشت وی در میدان امام خبر داد.
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