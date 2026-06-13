فرماندار تنگستان: ۴۶۰۰ واحد صنعتی در شهرستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در نشست کمیسیون کارگری شهرستان تنگستان با حضور هادی اخلاقی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی، نمایندگان کارگری، کارفرمایان و پیمانکاران در فرمانداری شهرستان با اشاره به اهمیت حفظ آرامش، پایداری اشتغال و حمایت از جامعه کار و تولید، بر ضرورت تداوم همکاری و همافزایی میان مجموعههای کارگری، کارفرمایی، پیمانکاران و دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
فرماندار تنگستان با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهرستان همواره در کنار جامعه کار و تولید بوده است، اظهار کرد: در راستای پایداری کار، حفظ نیروهای کار و حمایت از فعالیت واحدهای تولیدی و کارگاهی، اقدامات و همکاریهای مؤثری صورت گرفته و خوشبختانه کمترین میزان تعدیل نیرو را در شهرستان شاهد بودهایم.
وی افزود: در دوران جنگ اخیر نیز مجموعههای کارگری، کارفرمایی، پیمانکاران و فعالان حوزه تولید با تلاش، همراهی و مسئولیتپذیری مثالزدنی، نقش مهمی در حفظ ثبات و تداوم فعالیتها ایفا کردند و جا دارد از همراهی صمیمانه همه شما قدردانی و تشکر کنیم.
فرماندار تنگستان با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: امروز کشور در یک پیچ تاریخی قرار دارد و عبور موفق از این شرایط، نیازمند همکاری، همدلی و همراهی همه مردم است، بیتردید با تعامل، وحدت و همافزایی میتوان این مسیر را بهتر و با کمترین آسیب پشت سر گذاشت.
سلیمانی ادامه داد: غیرت، میهندوستی و روحیه مسئولیتپذیری مردم ما همواره باعث شده است که در شرایط مختلف، شاهد همبستگی و همراهی بیشتری در جامعه باشیم و این سرمایه اجتماعی، پشتوانهای ارزشمند برای عبور از مشکلات و تداوم مسیر توسعه است.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار روند مطلوب فعالیت در کارگاهها و واحدهای تولیدی تصریح کرد: انتظار میرود همه مجموعهها با حفظ همین رویه خوب، به تداوم فعالیت کارگاهها کمک کنند تا شاهد کاهش آسیبهای احتمالی و بیکار شدن حداقل تعداد ممکن از کارگران باشیم.
فرماندار تنگستان با اشاره به ظرفیتهای کار و تولید در شهرستان بیان کرد: بیش از ۴ هزا و ۶۰۰ واحد صنعتی در شهرستان وجود دارد که بیش از ۳۰ درصد جمعیت شهرستان بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از محل فعالیت این واحدها امرار معاش میکنند و همچنین هزار و ۶۰۰ کارگاه فعال در شهرستان مشغول به فعالیت هستند و خوشبختانه در حال حاضر هیچ کارگاه غیرفعالی در شهرستان نداریم.
وی افزود: ما در کنار همه شما پیمانکاران، کارفرمایان و فعالان حوزه کار و تولید هستیم و تلاش خواهیم کرد با تعامل سازنده، مشکلات موجود با هماهنگی و همکاری بیشتر پیگیری و مرتفع شود.
سلیمانی در پایان ضمن تقدیر از بازرسیهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ضمن تشکر از بازرسیهای انجامشده از سوی اداره کار، بر تداوم این بازرسیها در راستای تعامل بهتر با شرکتها، صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان و ارتقای نظم و سلامت محیط کار تأکید داریم.
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