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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۹

طنین صدای ولایتمداران مریوان در شب‌های اقتدار

طنین صدای ولایتمداران مریوان در شب‌های اقتدار

کردستان- مریوان دیار استقامت، امشب بار دیگر شاهد خروشِ حماسی اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار در تجمعاتی شبانه بود و شرکت‌کنندگان بر پایبندی راسخ خود با ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید ورزیدند.

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کد مطلب 6859342

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