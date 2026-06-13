https://mehrnews.com/x3cjSB ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۹ کد مطلب 6859342 استانها کردستان استانها کردستان ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۹ طنین صدای ولایتمداران مریوان در شبهای اقتدار کردستان- مریوان دیار استقامت، امشب بار دیگر شاهد خروشِ حماسی اقشار مختلف مردم ولایتمدار در تجمعاتی شبانه بود و شرکتکنندگان بر پایبندی راسخ خود با ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید ورزیدند. دریافت 21 MB 🔴 🔷 کد مطلب 6859342 کپی شد مطالب مرتبط صد و پنجمین شب بیعت مردم لاهیجان با ولایت اجتماع حماسی مردم آبدان به همراه نوحه سنتی پامنبری رشتوندان کفن پوش به میدان آمدند برچسبها انقلاب اسلامی تجمع مردمی بیجار
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