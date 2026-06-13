https://mehrnews.com/x3cjSN ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۰ کد مطلب 6859352 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۰ تجدید میثاق میاندوآبیها با رهبری و انقلاب در موج ۱۰۵ مقاومت ملی ارومیه - مردم میاندوآب شنبه شب نیز در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6859352 کپی شد مطالب مرتبط صد و پنج شب نور؛ صد و پنج شب وفاداری در خیابانهای اردبیل اجتماع شبانه بیجاریها در یکصدو پنجمین شب از میدانداری در خیابان طنین صدای ولایتمداران مریوان در شبهای اقتدار برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب فرمانداری میاندوآب
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