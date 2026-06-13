  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۰

تجدید میثاق میاندوآبی‌ها با رهبری و انقلاب در موج ۱۰۵ مقاومت ملی

تجدید میثاق میاندوآبی‌ها با رهبری و انقلاب در موج ۱۰۵ مقاومت ملی

ارومیه - مردم میاندوآب شنبه شب نیز در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند.

دریافت 22 MB
کد مطلب 6859352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها