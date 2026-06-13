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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۵

حملات توپخانه‌ای و هوایی اسرائیل به جنوب و شرق لبنان

حملات توپخانه‌ای و هوایی اسرائیل به جنوب و شرق لبنان

منابع خبری از ادامه حملات و تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که ارتش رژیم اسرائیل حملات توپخانه‌ای و هوایی گسترده‌ای را علیه مناطق مختلف لبنان انجام داده است.

بر اساس این گزارش، توپخانه‌ رژیم اسرائیل شهرک تولین در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

همچنین شهرک‌های سحمر و یحمر در منطقه بقاع غربی در شرق لبنان و نیز شهر نبطیه در جنوب این کشور زیر آتش توپخانه اسرائیل قرار گرفتند.

در ادامه، جنگنده‌های اسرائیلی چند حمله هوایی به شهرک مجدل زون در شهرستان صور، منطقه الحوش در شهر صور و همچنین النبطیه الفوقا در جنوب لبنان انجام دادند.

المیادین همچنین گزارش داد که شهر «النبطیه» نیز در در یک نوبت حمله هدف هوایی رژیم اسرائیل قرار گرفت.

کد مطلب 6859362

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