به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، چند منابع امنیتی صهیونیست به سازمان رادیو و تلویزیون این رژیم گفته اند که ارتش تل آویو در حال آمادهسازی برای توقف عملیات زمینی در لبنان است؛ اقدامی که در چارچوب توافقی انجام میشود که میان واشنگتن و تهران در حال شکلگیری است.
این منابع البته در ادامه زیاده خواهی رژیم صهیونیستی افزودند که ارتش رژیم اسرائیل در قالب توافق احتمالی با ایران، از «منطقه امن» در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهد کرد.
به گفته منابع امنیتی، موضوع حضور نیروهای صهیونیست در این منطقه قرار است در جریان مذاکرات و رایزنیهای آتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
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