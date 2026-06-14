۲۲ عملیات حزب الله علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه جنگ نیروهای مقاومت اسلامی لبنان، این گروه اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، حملات به غیرنظامیان و تخریب منازل و روستاهای جنوب لبنان، روز شنبه، مجموعاً ۲۲ عملیات نظامی علیه نیروها و مواضع ارتش رژیم اسرائیل انجام داده است

این سلسله عملیات‌ شامل حملات موشکی و پهپادی به تجمع نیروها و خودروهای اسرائیلی در مجدل زون، کفرتبنیت، عدیسه، مارون الرأس، یحمر الشقیف و دیگر مناطق جنوبی لبنان بوده است.

حزب‌الله همچنین از انجام یک کمین علیه نیروهای نفوذی اسرائیل در کفرتبنیت و درگیری چند ساعته با یک نیروی صهیونیست در مجدل زون خبر داد و اعلام کرد که چندین خودروی نظامی اسرائیل را منهدم کرده است.

این گروه همچنین اعلام کرد یک پهپاد اسرائیلی «هرمس ۴۵۰» را در آسمان منطقه التفاح رهگیری و آن را وادار به عقب‌نشینی کرده است.