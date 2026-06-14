مغزهای هوشیارتر ممکن است با خطر عود افسردگی بیشتری مواجه باشند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان تصور می‌کردند افرادی که به دلیل پیری دچار «مه مغزی» می‌شوند، بیشتر مستعد عود افسردگی هستند.

اما آنها دریافتند که عکس این موضوع صادق است- طبق یافته‌های منتشر شده، افرادی که مغز هوشیارتری دارند، بیشتر احتمال دارد که دوباره به افسردگی مبتلا شوند.

دکتر «آنیا توپیوالا»، محقق ارشد و روانپزشک مشاور در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «مردم اغلب مشکلات حافظه را صرفاً پیامد افسردگی می‌دانند، اما یافته‌های ما نشان می‌دهد که این رابطه پیچیده‌تر است.»

توپیوالا گفت: «در میان افرادی که سابقه افسردگی دارند، افرادی که عملکرد شناختی بهتری دارند، در واقع بیشتر احتمال دارد که در آینده علائم افسردگی را تجربه کنند.»

از سوی دیگر، محققان دریافتند افرادی که هرگز افسردگی نداشته‌اند، اگر نمرات شناختی آنها پایین‌تر باشد، بیشتر احتمال دارد که اولین دوره افسردگی خود را تجربه کنند.

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که کاهش حافظه، توجه و سایر عملکردهای مغز، تا ۹۰ درصد از افراد مبتلا به افسردگی حاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ۴۰ درصد از افراد مبتلا به افسردگی، اختلال مغزی مداوم دارند.

برای این مطالعه، محققان تقریباً۱۹۰۰ نفر از ساکنان بریتانیا را که سابقه افسردگی داشتند، ردیابی کردند و آنها را با تعداد مساوی از افرادی که هرگز افسردگی نداشتند، تطبیق دادند. همه شرکت‌کنندگان تحت آزمایش‌های شناختی و اسکن MRI قرار گرفتند تا سلامت مغز آنها بررسی شود.

به طور کلی، افرادی که قبلاً افسردگی داشتند، تقریباً سه برابر بیشتر از افرادی که اولین دوره افسردگی خود را تجربه می‌کردند، در معرض خطر عود بیماری بودند - ۳۳٪ در مقابل ۱۳٪ در طول سال‌های پیگیری.

نتایج نشان داد که بیماران افسرده‌ای که در آزمایش‌های شناختی بدترین عملکرد را داشتند، در مقایسه با افرادی که بهترین عملکرد مغزی را داشتند، کمتر احتمال عود بیماری داشتند.

این برخلاف چیزی بود که در افراد بدون سابقه افسردگی مشاهده شد، جایی که عملکرد بدتر در آزمایش‌های مغزی با خطر بالاتر افسردگی مرتبط بود. محققان دریافتند که نمرات شناختی پایین، خطر ابتلا به اولین دوره افسردگی را ۴۰٪ افزایش می‌دهد.

محققان دریافتند که نمرات شناختی پایین، خطر ابتلا به اولین دوره افسردگی را در آنها ۴۰٪ افزایش می‌دهد.

محقق ارشد «آنگهراد دِ کیتس»، مدرس بالینی در دانشگاه بیرمنگام، در یک بیانیه خبری گفت: «ما انتظار داشتیم عملکرد شناختی ضعیف‌تر با خطر بالاتر افسردگی در آینده، هم در شرکت‌کنندگانی که سابقه افسردگی داشتند و هم در گروه کنترل همسان، مرتبط باشد؛ با این حال، نتایج از آنچه انتظار می‌رفت، ظریف‌تر بودند.»

او گفت: «در میان افرادی که سابقه افسردگی داشتند، افرادی که نمرات شناختی بالاتری داشتند، بیشتر از افرادی که نمرات پایین‌تری داشتند، احتمال داشت که دوره افسردگی بیشتری را تجربه کنند- الگویی مخالف آنچه در گروه کنترل مشاهده شد.»

دِ کیتس گفت: «این ممکن است به این دلیل باشد که افراد دارای اختلال عملکرد مغز ممکن است نتوانند آنچه را که برایشان اتفاق می‌افتد درک کنند.»

او گفت: «یک توضیح احتمالی این است که ممکن است برای تشخیص علائم و درخواست کمک، عملکرد شناختی بهتر مورد نیاز باشد، که اهمیت بهینه‌سازی شناخت در افراد دارای سابقه افسردگی برای حمایت از مداخله زودهنگام را برجسته می‌کند.»