https://mehrnews.com/x3cjTz ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۹ کد مطلب 6859390 استانها گلستان استانها گلستان ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۹ گرگان صحنه حضور پرشور مردم در تجمع مردمی گرگان- جمعی از شهروندان گرگان در تجمعی مردمی با حضور گسترده، بر همبستگی و همراهی اجتماعی تأکید کردند. دریافت 6 MB کد مطلب 6859390 کپی شد مطالب مرتبط آبیک؛ ۱۰۶ شب همراهی مردم با یک روایت ماندگار ضیاءآباد در شب ۱۰۶؛ مردم همچنان پای کار آرمانها اجتماع حماسی زنجانیها در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حماسه حضور در پایتخت وحدت اسلامی برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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