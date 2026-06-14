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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۹

گرگان صحنه حضور پرشور مردم در تجمع مردمی

گرگان صحنه حضور پرشور مردم در تجمع مردمی

گرگان- جمعی از شهروندان گرگان در تجمعی مردمی با حضور گسترده، بر همبستگی و همراهی اجتماعی تأکید کردند.

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کد مطلب 6859390

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