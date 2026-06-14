  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان

تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان

رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود علیه لبنان دقایقی قبل مناطق جنوبی این کشور را بمباران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگنده های رژیم صهیونیستی دقایقی قبل منطقه کفر تبنیت واقع در نبطیه را بمباران کردند.

این حملات مناطق حاریص و حداثا در بنت جبیل واقع در جنوب لبنان را نیز شامل شد.

در برابر این حملات و نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، حزب الله لبنان نیز اعلام کرده بود که طی روز شنبه، مجموعاً ۲۲ عملیات نظامی علیه نیروها و مواضع ارتش رژیم اسرائیل انجام داده است.

این سلسله عملیات‌ شامل حملات موشکی و پهپادی علیه محل تجمع نیروها و خودروهای ارتش صهیونیستی در مجدل زون، کفرتبنیت، عدیسه، مارون الرأس، یحمر الشقیف و دیگر مناطق جنوبی لبنان بوده است.

کد مطلب 6859573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها