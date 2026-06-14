تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگنده های رژیم صهیونیستی دقایقی قبل منطقه کفر تبنیت واقع در نبطیه را بمباران کردند.

این حملات مناطق حاریص و حداثا در بنت جبیل واقع در جنوب لبنان را نیز شامل شد.

در برابر این حملات و نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، حزب الله لبنان نیز اعلام کرده بود که طی روز شنبه، مجموعاً ۲۲ عملیات نظامی علیه نیروها و مواضع ارتش رژیم اسرائیل انجام داده است.

این سلسله عملیات‌ شامل حملات موشکی و پهپادی علیه محل تجمع نیروها و خودروهای ارتش صهیونیستی در مجدل زون، کفرتبنیت، عدیسه، مارون الرأس، یحمر الشقیف و دیگر مناطق جنوبی لبنان بوده است.