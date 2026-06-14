به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ترکیه و استرالیا از ساعت ۰۷:۳۰ امروز یکشنبه در ورزشگاه بی بی سی ونکوور کانادا با قضاوت خسوس از ونزوئلا از گروه D پیگیری شد که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود استرالیا خاتمه یافت. ایرانکندا و متکالف گل های استرالیا در این بازی را به ثمر رساندند.
ترک ها مس از دوری ۲۴ ساله از جام جهانی امروز حضور پررنگی در ورزشگاه داشتند تا با هیاهوی همیشگی خود به وینچنزو مونترال و شاگردان او روحیه ای مضاعف بدهند. به نظر می رسد همین موضوع باعث شد تا ترکیه بازی مالکانه ای در شروع مسابقه داشته باشد و تصمیم داشته باشد رفته رفته به دروازه استرالیا نزدیک شوند.
استرالیا قفل دروازه ترکیه را باز کرد
آنها سعی داشتند با ارسال از جناحین و همچنین ماس های عمقی آردا کولر هافبک تکنیکی ترک ها خلق موقعیت کنند اما چندان موفق نبودند تا استرالیا رفته رفته با تمرکز روی ضد حملات رعدآسای خود بتواند روی پاس انگستلر و ضربه مهارنشدنی ایرانکوندا تک گل مسابقه را در نیمه اول به تور دروازه ترکیه بچسباند.
پس از این گل، شاگردان مونتلا همچنان روی ارسال های کادی اوغلو و ییلماز حساب باز کرده بودند اما تلاش آنها راه به جایی نبرد تا بازیکنان استرالیا و تونی پوپوویچ سرمربی این تیم با آرامش بیشتر نسبت به رقیب راهی رختکن شوند.
شروع نیمه دوم
نیمه دوم دیدار تیمهای ملی استرالیا و ترکیه در حالی آغاز شد که استرالیاییها با تک گل نستوری ایرانکوندا از حریف خود پیش بودند و شاگردان وینچنزو مونتلا برای جبران نتیجه، بازی را هجومیتر دنبال کردند.
در دقیقه ۴۶، هاکان چالهاناوغلو نخستین موقعیت نیمه دوم را با شوتی از راه دور خلق کرد اما ضربه او مستقیماً در اختیار پاتریک بیچ، دروازهبان استرالیا، قرار گرفت و خطری در پی نداشت.
دو دقیقه بعد، استرالیا بار دیگر قدرت خود در ضدحملات را به نمایش گذاشت. توره از میانه میدان پیشروی کرد و بوس نیز در سمت چپ به حمله اضافه شد. در شرایطی که استرالیا با سه بازیکن برابر سه مدافع ترکیه حمله میکرد، ارسال بوس برای ایرانکوندا با واکنش مدافعان ترکیه راهی کرنر شد. این ضربه کرنر اما ثمری برای استرالیا نداشت و شوت ایتالیانو با اختلاف زیادی از بالای دروازه به بیرون رفت.
ترکیه در دقیقه ۵۰ یکی از بهترین فرصتهای خود را خلق کرد. کنان ییلدیز با حرکت تکنیکی خود مدافعان استرالیا را عقب راند و سپس توپ را به قادیاوغلو رساند. ارسال مدافع چپ ترکیه توسط مدافعان استرالیا دفع شد اما توپ مقابل پای کوکچو قرار گرفت که ضربه سنگین او پس از برخورد به مدافعان راهی کرنر شد.
یک دقیقه بعد، ترکیه صاحب کرنر دیگری شد اما همانند بسیاری از حملات هوایی این تیم، مدافعان بلند قامت استرالیا توپ را دفع کردند. ترکها هر زمان توپ را روی زمین به گردش درمیآوردند خطرناکتر ظاهر میشدند اما ارسالهای بلند و هوایی بار دیگر به سود خط دفاعی استرالیا تمام شد.
در دقیقه ۵۳، استرالیا روی یک ضربه کرنر تا آستانه گل دوم پیش رفت. ارسال توپ به تیر دوم با ضربه سر هری سوتار همراه شد و این مدافع بلند قامت توپ را مقابل دروازه فرستاد، اما توره تنها چند سانتیمتر برای رسیدن به توپ کم آورد و در نهایت چاکیر با واکنشی به موقع خطر را دفع کرد.
فشار ترکیه ادامه داشت و در دقیقه ۵۶، آکتورکاوغلو در فاصله حدود ۲۵ متری دروازه استرالیا یک ضربه آزاد به دست آورد. موقعیتی ایدهآل که میتوانست توسط چالهاناوغلو یا آردا گولر به گل تبدیل شود.
یک دقیقه بعد، آردا گولر پشت توپ ایستاد و ضربهای فنی و کمارتفاع به سمت دروازه نواخت. بیچ با واکنشی مناسب توپ را برگشت داد اما این دفع ناقص باعث ایجاد آشفتگی در محوطه جریمه شد. با این حال مدافعان استرالیا موفق شدند توپ را دور کنند و تنها یک ضربه کرنر به حریف بدهند؛ کرنری که آن نیز با برتری مدافعان استرالیا در نبردهای هوایی بدون نتیجه ماند.
در دقیقه ۵۹، آردا گولر در یک ضدحمله مناسب پاس سادهای را از دست داد و همین موضوع باعث شد ستاره جوان ترکیه با ناراحتی و عصبانیت واکنش نشان دهد.
ییلدیز در دقیقه ۶۰ بار دیگر تواناییهای خود را به نمایش گذاشت. او با پیشروی تا یکسوم دفاعی استرالیا و حرکتی تکنیکی فضای لازم را برای ارسال فراهم کرد اما مدافعان بلند قامت استرالیا اجازه ندادند توپ به آکتورکاوغلو برسد.
در دقیقه ۶۱ نیز تونی پوپوویچ نخستین تعویض خود را انجام داد و نستوری ایرانکوندا، زننده تنها گل مسابقه، جای خود را به نیشان ولوپیلی داد تا استرالیا با نیرویی تازه در خط حمله به کار خود ادامه دهد.
در دقیقه ۶۳، مونتلا برای افزایش توان هجومی تیمش دست به تغییر زد و یونس آکگون را به جای اورهان کوکچو وارد زمین کرد. همزمان کنان ییلدیز با نفوذ از جناح راست و حرکت به داخل محوطه، اقدام به شوتزنی کرد اما ضربه او توسط مدافعان استرالیا بلوکه شد.
دو دقیقه بعد، آردا گولر با یک پاس عمقی دقیق نزدیک بود دفاع استرالیا را از هم بگسلد اما سرعت بالای توپ باعث شد قادیاوغلو نتواند آن را کنترل کند. در ادامه همین حمله، گولر توپ را به آکتورکاوغلو رساند و او نیز چالهاناوغلو را صاحب موقعیت کرد، اما هافبک باتجربه ترکیه در تصمیمگیری تعلل کرد و فرصت با دخالت مدافعان از دست رفت.
فشار ترکیه در دقیقه ۶۶ افزایش یافت. کنان ییلدیز دو بار در مدت کوتاهی اقدام به شوتزنی کرد اما هر دو ضربه او توسط مدافعان استرالیا مسدود شد. در این دقایق، ترکیه با مالکیت کامل توپ، استرالیا را در یکسوم دفاعی خود محبوس کرده بود و با سرعت بیشتری نسبت به قبل توپ را به گردش درمیآورد.
در حالی که ترکیه در حال ایجاد موجی از حملات بود، بازی در دقیقه ۶۷ برای استراحت و آبرسانی بازیکنان متوقف شد.
پس از آغاز دوباره مسابقه، ترکیه در دقیقه ۷۲ بهترین فرصت خود برای رسیدن به گل تساوی را به دست آورد. هاکان چالهاناوغلو با پاسی دقیق جلیک را در پشت مدافعان استرالیا صاحب توپ کرد. این بازیکن از زاویهای نزدیک دروازه را هدف گرفت اما پاتریک بیچ با واکنشی عالی مانع از فروپاشی دروازه تیمش شد. کرنر حاصل از این موقعیت نیز نتیجهای برای ترکیه در بر نداشت، هرچند حملات این تیم همچنان ادامه پیدا کرد.
استرالیا تیر خلاص را به ترکیه زد
در دقیقه ۷۵ و برخلاف جریان بازی، استرالیا روی یک ضدحمله برقآسا به گل دوم دست یافت. کانر متکالف با پیشروی سریع به سمت دروازه ترکیه، از پشت محوطه جریمه شوتی محکم و زمینی روانه دروازه کرد که در گوشه سمت چپ دروازه چاکیر جای گرفت تا اختلاف به دو گل افزایش پیدا کند. این دومین گل ملی متکالف برای استرالیا بود.
پس از این گل، استرالیا بیش از گذشته بر ضدحملات تکیه کرد و در دقیقه ۷۶ بار دیگر نمایش موفقی از فوتبال واکنشی و انتقال سریع از دفاع به حمله ارائه داد.
در دقیقه ۷۷، ترکیه فرصت مناسبی برای کاهش اختلاف داشت. آکتورکاوغلو از فاصله نزدیک با یک ضربه والی دروازه استرالیا را تهدید کرد اما ضربه او مستقیم به سمت پاتریک بیچ رفت و دروازهبان استرالیا بدون دردسر توپ را مهار کرد تا امیدهای ترکیه کمرنگتر شود.
دو دقیقه بعد، با وجود تلاشهای ییلدیز برای افزایش کیفیت حملات ترکیه، استرالیا بار دیگر به حمله رفت و صاحب ضربه کرنر شد.
در دقیقه ۸۰ این کرنر توسط مدافعان ترکیه دفع شد. در همین زمان آماری جالب نیز منتشر شد؛ گل متکالف سومین گل تاریخ استرالیا از خارج از محوطه جریمه در ادوار جام جهانی محسوب میشود و نخستین گل از این نوع از زمان گل برت هولمن برابر صربستان در جام جهانی ۲۰۱۰ به شمار میرود.
در دقیقه ۸۱، مونتلا آخرین تلاشهای خود را برای بازگشت به مسابقه انجام داد و مرت مولدور و صالح اوزجان را به جای جلیک و اسماعیل یوکسک وارد میدان کرد.
با این حال در دقیقه ۸۲، آردا گولر که روز کمفروغی را سپری میکرد، پس از فراهم شدن فضای مناسب برای شوتزنی از راه دور، ضربه خود را با فاصله زیاد از کنار دروازه به بیرون فرستاد تا ناامیدی در اردوی ترکیه بیش از پیش نمایان شود.
در نهایت این بازی با برتری ۲ بر صفر استرالیا به پایان رسید تا این تیم پس از کره جنوبی دومین تیم آسیایی باشد که بازی اول خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را با پیروزی پشت سر می گذارد.
در دیگر بازی این گروه تیم های ملی فوتبال آمریکا و پاراگوئه رو در روی هم قرار گرفته بودند که این بازی با نتیجه ۴ بر یک به سود یانکی ها (لقب تیم ملی آمریکا) به پایان رسید.
برنامه دیدارهای هفته دوم گروه D به شرح زیر است:
* جمعه ۲۹ خرداد - استرالیا - آمریکا - ساعت: ۲۲:۳۰
* شنبه ۳۰ خرداد - ترکیه - پاراگوئه - ساعت: ۰۷:۳۰
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