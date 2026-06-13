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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

حمایت خواننده جوان پاپ از تیم ملی فوتبال با شعار «کنار همیم»

حمایت خواننده جوان پاپ از تیم ملی فوتبال با شعار «کنار همیم»

یکی از خوانندگان جوان موسیقی پاپ با انتشار پستی در قالب عبارت «در کنار همیم» حمایت خود را از تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جام جهانی فوتبال اعلام کرد.

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به گزارش خبرنگار مهر، احسان یاسین از خوانندگان موسیقی پاپ که طی هفته های گذشته حضور موثری در جریان فعالیت های اجتماعی داشته در تازه ترین پستی که منتشر کرده برای بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان در قالب یک ویدئو آرزوی موفقیت کرد.

در متن منتشر شده از سوی احسان یاسین آمده است : «این روزهای جام جهانی، دعای خیرمون بدرقه راه بچه‌های تیم ملی هم باشه، که هر کسی برای ایران آبرو می‌خره عزیز ما مردم ایرانه، ان‌شاءالله که سالم و سربلند به آغوش وطن برمی‌گرده.»

یاسین با تأکید بر امید به خدا و همدلی مردم، پیام خود را با عبارت «در کنار همیم» به پایان برده و از طرفداران خواسته است با دعاهایشان پشتیبان بازیکنان باشند.

کد مطلب 6859013
علیرضا سعیدی

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