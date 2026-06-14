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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۹

جام جهانی ۲۰۲۶؛

برنامه بازی‌های امشب جام جهانی؛ هلند - ژاپن مهمترین بازی

برنامه بازی‌های امشب جام جهانی؛ هلند - ژاپن مهمترین بازی

در ادامه مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، امشب تیم های ملی فوتبال آلمان و هلند رو در روی حریفان خود قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات روز چهارم جام جهانی ۲۰۲۶، امشب (یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵) تیم ملی فوتبال آلمان از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران در چارچوب رقابت‌های گروه E به مصاف تیم ملی کوراسائو خواهد رفت.

در ادامه این روز رقابت‌ها، از ساعت ۲۳:۳۰ تیم‌های ملی هلند و ژاپن در یکی از حساس‌ترین دیدارهای گروه F برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.

همچنین در بامداد دوشنبه ۲۵ خرداد و در آغاز روز پنجم مسابقات، تیم‌های ملی ساحل عاج و اکوادور در دیگر دیدار گروه E از ساعت ۰۲:۳۰ به وقت تهران مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند.

در ادامه نیز و از ساعت ۰۵:۳۰، تیم‌های ملی سوئد و تونس در چارچوب گروه F به مصاف هم خواهند رفت تا پرونده دیدارهای این روز از رقابت‌ها بسته شود.

کد مطلب 6859520

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