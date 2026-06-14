به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات روز چهارم جام جهانی ۲۰۲۶، امشب (یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵) تیم ملی فوتبال آلمان از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران در چارچوب رقابت‌های گروه E به مصاف تیم ملی کوراسائو خواهد رفت.

در ادامه این روز رقابت‌ها، از ساعت ۲۳:۳۰ تیم‌های ملی هلند و ژاپن در یکی از حساس‌ترین دیدارهای گروه F برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.

همچنین در بامداد دوشنبه ۲۵ خرداد و در آغاز روز پنجم مسابقات، تیم‌های ملی ساحل عاج و اکوادور در دیگر دیدار گروه E از ساعت ۰۲:۳۰ به وقت تهران مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند.

در ادامه نیز و از ساعت ۰۵:۳۰، تیم‌های ملی سوئد و تونس در چارچوب گروه F به مصاف هم خواهند رفت تا پرونده دیدارهای این روز از رقابت‌ها بسته شود.