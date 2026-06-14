مجوز «عرضه اینترنتی کالاهای سلامت محور» صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای به معاونین غذا و دارو دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، بر ارائه خدمات نوین در داروخانه های سراسر کشور تاکید کرد.

در این نامه آمده است: تمامی موسسین داروخانه ها، پس از ورود به درگاه سازمان غذا و دارو و انتخاب سربرگ با عنوان «ارائه خدمات نوین داروخانه ها» و گزینه «سامانه ارائه خدمات نوین داروخانه ها»، وارد سامانه شوند.

در نامه رئیس سازمان غذا و دارو به معاونین غذا و دارو دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، به این نکته توجه شده است که تمامی مسئولیت های قانونی ناشی از عدم تعهد به رعایت مفاد توافق نامه، بر عهده موسسین و در موارد مرتبط با شرح وظایف مسئول فنی، بر عهده مسئولین فنی داروخانه ها خواهد بود.

چنانچه داروخانه خارج از مفاد توافق نامه عمل کند، پاسخگو خواهد بود.