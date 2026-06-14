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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۸

مجوز «عرضه اینترنتی کالاهای سلامت محور» صادر شد

مجوز «عرضه اینترنتی کالاهای سلامت محور» صادر شد

رئیس سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای به معاونین غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، موضوع فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای به معاونین غذا و دارو دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، بر ارائه خدمات نوین در داروخانه های سراسر کشور تاکید کرد.

در این نامه آمده است: تمامی موسسین داروخانه ها، پس از ورود به درگاه سازمان غذا و دارو و انتخاب سربرگ با عنوان «ارائه خدمات نوین داروخانه ها» و گزینه «سامانه ارائه خدمات نوین داروخانه ها»، وارد سامانه شوند.

در نامه رئیس سازمان غذا و دارو به معاونین غذا و دارو دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، به این نکته توجه شده است که تمامی مسئولیت های قانونی ناشی از عدم تعهد به رعایت مفاد توافق نامه، بر عهده موسسین و در موارد مرتبط با شرح وظایف مسئول فنی، بر عهده مسئولین فنی داروخانه ها خواهد بود.

چنانچه داروخانه خارج از مفاد توافق نامه عمل کند، پاسخگو خواهد بود.

مجوز «عرضه اینترنتی کالاهای سلامت محور» صادر شد

کد مطلب 6859405
حبیب احسنی پور

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