اراده پولادین ملت ایران کاسته نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای اقتدار، ضمن تسلیت این شهادتهای گرانقدر، اظهار داشت: بیش از صد شب بود که ملت و نیروهای ما در میدان حضور فعال داشتند و همچنان با افتخار یاد و خاطره شهدای عزیز را زنده نگه میداریم.
وی افزود: این جنگ تحمیلی، ادامه سنت جنگهای ناخواستهای است که از دفاع مقدس هشت ساله و جنگ رمضان تا امروز بر ما تحمیل شده است. سؤال اساسی اینجاست که این تجاوز چه واقعیاتی را از ملت ایران آشکار کرد؟ ملت ایران پیش از این جنگ، در جریان آن و پس از آن چه تفاوتهایی یافته است؟
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با سپاس از حضور نماینده محترم ولی فقیه، امام جمعه استان و جناب آقای فرجی مدیرکل، به اولین دستاورد این جنگ اشاره کرد و گفت: دشمنان تصور خام میکردند با شهادت رهبر انقلاب و هدف قرار دادن سران نظام، جمهوری اسلامی فرو خواهد پاشید؛ اما تابآوری بینظیر ملت ایران و استحکام ساختاری نظام، این توهم را برای همیشه نابود کرد.
آشنا تأکید کرد: ملت ایران ملتی است با تاریخ و تمدن چند هزار ساله، هویت آریایی و ایرانی، دارای اسطوره و ریشههای عمیق. این ملت مسلمان و شیعه است؛ هویتش با مکتب علوی و حسینی آمیخته و شعار «هیهات منا الذله» را از حضرت علی (ع) به ارث برده است. به همین دلیل در برابر هیچ ظالمی سر خم نمیکند.
وی با اشاره به سؤال ترامپ ادامه داد: دلیل اینکه ملت ایران هرگز نمیترسد، تمدن کهن، هویت شیعی، روحیه انقلابی و پیروی از آموزههای امام راحل است که «نمیشود»ها را کنار زد و فرهنگ «ما میتوانیم» را جایگزین کرد. این ملت دفاع مقدس را پشت سر گذاشت و امروز نیز در برابر همه فشارها و توطئهها ایستاده است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به دومین پیام این جنگ پرداخت و گفت: تجاوز اخیر، اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به تمام جهان ثابت کرد. از سال ۱۹۴۵ تاکنون هیچ کشوری جرأت حمله مستقیم به آمریکا را نداشته بود، اما رزمندگان ما در برابر دو قدرت هستهای با تکنولوژی برتر ایستادند، آواکسها و پایگاههای مهم دشمن را هدف قرار دادند و پاسخی محکم و دندانشکن دادند.
آشنا افزود: این جنگ، همبستگی ملی را نیز به زیباترین شکل به نمایش گذاشت. نظرسنجیها نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح متحد و یکصدا هستند و فریاد «مرگ بر سازش» در سراسر کشور طنینانداز است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این حوادث، اعتماد به نفس ملی را احیا کرد. وقتی دشمن به پلها، مجتمعهای فولاد و زیرساختهای کلیدی حمله کرد، همه دیدند که ایران اسلامی از ظرفیت بازسازی سریع و قدرتمند برخوردار است و این حملات نه تنها خللی ایجاد نکرد، بلکه عزم و اراده ملت را مضاعف ساخت.
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