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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۱

۱۵ هکتار از جنگل های کبیرکوه دره شهر در آتش سوخت

۱۵ هکتار از جنگل های کبیرکوه دره شهر در آتش سوخت

ایلام - مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام گفت: ۱۵ هکتار از جنگل های کبیرکوه دره شهر در آتش سوخت.

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر دیروز آتش‌سوزی در ارتفاعات کبیرکوه، منطقه مشرف به پل گاومیشان (محلی به نام انار) رخ داد که بلافاصله با دستور استاندار، تمام دستگاه‌های عضو ستاد بحران، نیروهای مردمی و تشکل‌ها در منطقه حاضر شدند.

وی افزود: خوشبختانه مهار اولیه آتش‌سوزی صورت گرفته ولی با توجه به شرایط منطقه، پایش تا صبح ادامه خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام خاطرنشان کرد: حدود ۱۵ هکتار از منطقه جنگلی و بکر در این حادثه دچار آتش‌سوزی شده است و بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ نفر از نیروهای مردمی، منابع طبیعی، محیط زیست و بسیج مردمی در منطقه حضور دارند.

محمدی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا تخریب جنگلی، مراتب را سریعاً با شماره شبانه‌روزی ۱۵۰۴ (امداد جنگل) اطلاع دهند تا نیروهای کشیک نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند.

کد مطلب 6859416

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