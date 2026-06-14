علت اصرار ترامپ برای امضای توافق با ایران طی امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه الجزیره در گزارشی نوشت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اصرار دارد امروز یکشنبه توافق با ایران امضا شود چرا که مصادف با تولد هشتاد سالگی وی است.
بر اساس این گزارش، تحلیلگران معتقدند که این اقدام ترامپ در راستای سیاست های وی مبنی بر دستاوردسازی و مرتبط کردن آنها به خود او است.
در مقابل تهران قصد ندارد چنین دستاورد سمبلیکی را به ترامپ بدهد به طوری که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد زمان امضای توافقنامه مشخص نشده است.
این در حالی است که ترامپ تلاش دارد امضای توافق را به اسم خود رقم بزند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته تاکید کرد: طرف آمریکایی تاکنون بارها اعلام کرده که توافق امروز یا فردا نهایی میشود، در حالی که این قبیل اظهارات بیش از آنکه بیانگر واقعیت باشد، در راستای ایجاد فضا و القای روایتهای خاص صورت میگیرد. از این رو، این اظهارات باید بهعنوان بخشی از عملیات روانی آنها تلقی شود، نه بهعنوان مبنای معتبر اطلاعرسانی و تحلیل. بقایی با تاکید بر شفاف بودن سازوکار رسمی مذاکرات گفت: تکلیف مذاکرات روشن است؛ هم وزن و ترکیب تیم مذاکرهکننده مشخص است، هم طرف مذاکره و هم میانجی. بنابراین، روایتهایی که تلاش میکنند از وجود مسیرهای غیررسمی یا افراد ناشناس در حاکمیت برای گفتوگو سخن بگویند، نمیتواند مبنای قابل اتکایی برای ارزیابی روند دیپلماتیک باشد.
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