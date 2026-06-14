به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی در نشست کمیته برنامه‌ریزی ورامین که با دستور کار بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و همچنین برنامه‌ریزی برای میزبانی از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد، با تأکید بر نقش کلیدی مدیران در پیشبرد امور، گفت: مدیران باید با نگاه برنامه‌محور و رویکردی تحول‌آفرین، نسبت به پیگیری مستمر پروژه‌ها و حل مسائل شهرستان اقدام کنند.

وی با اشاره به محدودیت و زودگذر بودن دوران مسئولیت افزود: باید از فرصت خدمت به مردم به بهترین شکل استفاده شود و پروژه‌های اثرگذار و قابل‌اجرا در اولویت برنامه‌ریزی دستگاه‌ها قرار گیرد.

فرماندار ورامین همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست طرح‌ها و پروژه‌های خود را به‌صورت دقیق و کارشناسی شده آماده کرده و برای طرح در جلسات تخصصی و استانی ارائه دهند تا زمینه جذب اعتبارات لازم فراهم شود.

عباسی حضور قریب‌الوقوع رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در شهرستان را فرصتی مغتنم برای طرح مستقیم مطالبات و نیازهای واقعی ورامین ارزیابی کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق از این فرصت استفاده کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: ارتقای جایگاه شهرستان در گرو هم‌افزایی دستگاه‌ها، پیگیری مستمر و نگاه مسئولانه مدیران است و این موضوع باید به‌عنوان یک رویکرد جدی دنبال شود.