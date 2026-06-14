به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، طی دو عملیات مجزا موفق به کشف محموله‌های غیرمجاز شدند.

در عملیات نخست، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد حین کنترل محورهای مواصلاتی و انجام اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل سوخت را شناسایی و متوقف کردند. در بازرسی از این خودرو، پنج هزار لیتر سوخت که خارج از شبکه رسمی، کشف در همین رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه ذی‌صلاح معرفی شد.

در عملیات دوم، مأموران انتظامی در حین کنترل محورهای مواصلاتی یک دستگاه سواری پژو پارس را متوقف، در بازرسی از این خودرو، مقادیر قابل‌توجهی لوازم آشپزخانه خارجی فاقد مجوز قانونی کشف شد.

کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در این عملیات را ۴ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند. در این راستا نیز پرونده‌ای تشکیل و متهم برای انجام اقدامات قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.