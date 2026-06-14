وعده افتتاح فاز اول واحدهای نهضت ملی مسکن دورود در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حامی در جریان بازدید از پروژه ۶۴۸ احدی نهضت ملی مسکن شهرستان دورود، اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه در زمینی به مساحت ۸.۳ هکتار از ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز و در قالب ۲۴ بلوک مسکونی در حال اجرا است.

وی با اشاره به پیشرفت بخش‌های اجرایی پروژه، افزود: خوشبختانه تسهیلات بانکی این پروژه از سوی بانک مسکن برقرار بوده و تاکنون بالغ بر سه هزار میلیارد ریال از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی در آن هزینه شده است.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه پروژه از نظر فنی دارای شرایط ویژه‌ای بوده است، تصریح کرد: در این طرح، به دلیل شرایط زمین، هزینه قابل‌توجهی برای عملیات تحکیم بستر صرف شده که بخش مهمی از منابع پروژه را به خود اختصاص داده است.

حامی با بیان اینکه پیشرفت کلی پروژه به حدود ۳۰ درصد رسیده است، عنوان کرد: بزرگ‌ترین چالش پیشروی پروژه، تأخیر در پرداخت آورده از سوی برخی متقاضیان است که روند اجرای عملیات را با چالش مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: به‌منظور تسریع در تکمیل واحدها و بهره‌مندی هرچه سریع‌تر متقاضیان از واحدهای مسکونی، پروژه به‌صورت فازبندی دنبال می‌شود.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان، ادامه داد: فاز نخست این پروژه شامل ۱۱۲ واحد مسکونی است که هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد، وارد مرحله اجرای نما شده است.

حامی ابراز امیدواری کرد با استمرار پرداخت تسهیلات بانکی و همکاری متقاضیان در واریز به‌موقع آورده، فاز نخست پروژه در دهه مبارک فجر امسال تکمیل و به متقاضیان واگذار شود.

وی تأکید کرد: تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن از اولویت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان است و تمام تلاش مجموعه بر آن است که این واحدها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.