به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه العمید در تازه‌ترین نتایج نظام رتبه‌بندی جهانی «Round University Ranking (RUR)» موفق شد عنوان برترین دانشگاه غیردولتی عراق را کسب کند؛ دستاوردی که بیانگر پیشرفت مستمر این دانشگاه در حوزه‌های آموزش، پژوهش و تعاملات علمی بین‌المللی است.

رتبه‌بندی RUR از جمله نظام‌های معتبر بین‌المللی ارزیابی دانشگاه‌ها به شمار می‌رود که عملکرد مؤسسات آموزش عالی را بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های تخصصی در زمینه کیفیت آموزش، پژوهش علمی، همکاری‌های بین‌المللی و پایداری مالی مورد سنجش قرار می‌دهد.

کسب این جایگاه، نشان‌دهنده موفقیت دانشگاه العمید در دستیابی به استانداردهای جهانی آموزش عالی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مبتنی بر ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی است؛ رویکردی که در سال‌های اخیر با گسترش فعالیت‌های علمی، تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی دنبال شده است.

این موفقیت همچنین بازتابی از توانایی دانشگاه در تحقق اهداف راهبردی و تبدیل برنامه‌های توسعه‌ای به نتایج ملموس و قابل ارزیابی در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود و جایگاه آن را در میان مؤسسات آموزش عالی عراق بیش از پیش تقویت می‌کند.

دانشگاه العمید با تکیه بر این دستاورد، مسیر خود را برای ایفای نقشی مؤثرتر در توسعه آموزش عالی عراق ادامه داده و می‌کوشد از طریق ارائه الگوهای نوین آموزشی و پژوهشی، حضور علمی خود را در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش گسترش دهد.

گفتنی است دانشگاه العمید، وابسته به بخش آموزش عالی آستان مطهر عباسی علیه السلام است.