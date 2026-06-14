اجرای طرح بصیرت عاشورایی در ۴۵ بقعه متبرکه هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی آزادی اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) طرح بصیرت عاشورایی در ۴۵ بقعه متبرکه شاخص هرمزگان برگزار میشود.
وی گفت: این طرح با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، تعمیق معرفت دینی، تقویت روحیه ولایتمداری و بهرهگیری از ظرفیت بقاع متبرکه به عنوان پایگاههای فرهنگی و اجتماعی اجرا میشود.
آزادی افزود: برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع)، سخنرانیهای معرفتی، اقامه نماز جماعت، قرائت زیارت عاشورا و دعای توسل، برپایی محافل قرآنی، پاسخگویی به مسائل شرعی، اجرای ویژهبرنامههای فرهنگی برای نوجوانان و جوانان و فعالیت خیمههای معرفت از جمله برنامههای پیشبینی شده در این طرح است.
وی گفت: طرح بصیرت عاشورایی تا پایان ماه صفر ادامه دارد و همه برنامهها با رعایت نیات واقفان، استفاده از ظرفیت مبلغان دینی، همکاری هیئات مذهبی، خادمان بقاع متبرکه و مشارکت مردم برگزار میشود تا فضایی معنوی و اثرگذار برای عزاداران حسینی در سراسر استان هرمزگان فراهم شود.
نظر شما