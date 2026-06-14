  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

اعلام جزئیات کنسرت «برای ایران» در فرهنگسرای ارسباران

اعلام جزئیات کنسرت «برای ایران» در فرهنگسرای ارسباران

کنسرت «برای ایران» به مناسبت پاسداشت روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایرانیان روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، به مناسبت پاسداشت روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایرانیان، کنسرت موسیقی «برای ایران»، روز دوشنبه ۲۵ خرداد ساعت ۱۷ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

در این کنسرت، ارکستر «هفت نوا» به رهبری جواد ابراهیمی‌راد قطعاتی از موسیقی حماسی، ملی و میهنی را به یاد شهدای اقتدار روی صحنه خواهند برد.

کاوه کیارستمی و فخرالدین مومنه خوانندگان این ارکستر و سعید نیازی و مسعود افشاری کنسرت مایسترهای این اجرا هستند.

علاقه‌مندان برای حضور رایگان در این برنامه، می‌توانند در تاریخ یاد شده به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.

کد مطلب 6859585
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها