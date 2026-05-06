بزرگداشت خواننده پیشکسوت موسیقی پاپ در ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، بیست و سومین همایش بزرگ شعر و موسیقی کانون ادبی زمستان با بزرگداشت چنگیز حبیبیان به پاس سی سال فعالیت در عرصه موسیقی، ساعت ۱۵ روز جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

در این برنامه علاوه بر شعر و ترانه‌خوانی توسط شاعران و ترانه‌سرایان مطرح و اجرای نام‌آشنایان موسیقی کشور، آئین تجلیل و بزرگداشت چنگیز حبیبیان به پاس سی سال فعالیت و تلاش در حوزه موسیقی فارسی و آذری، برگزار خواهد شد.

این برنامه با حضور هنرمندان، شاعران و اهالی موسیقی همچون میرطاهر مظلومی، محمود شهریاری، بهمن هاشمی، نصرالله مدقالچی، رضا فیاضی، ستار اورکی، عبدالرضا اکبری، غلامرضا کاظمی دینان، مهدی میامی، عباس یاری، فرهنگ جولایی، فریدون بیگدلی، سارا خویینی‌ها، جلیل فرجاد، انوشیروان منزه، قاسم افشار، حمید غلامعلی، محمدرضا چراغعلی، بهنام صبوحی، ایمان جعفری، حسین علیشاپور، مازیار عصری، محمدرضا مقدم، دانیال شهرتی، فواد امیری، سیدناصر هاشم‌زاده، حمیدرضا شکارسری، داود رحمت الهی، سحر فرج‌زاده، ونوس رستمی، مهلا اسماعیل‌زاده، رضوان ابوترابی، اصغر علی‌کرمی، مریم بذری، سامی تحصیلداری، شهریار نراقی پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

در حاشیه این همایش، دومین نمایشگاه یک روزه کتاب انتشارات کانون ادبی زمستان با عنوان فصل سپید زمستان به مناسبت دومین سال فعالیت این نشر در نگارخانه هنر فرهنگسرای ارسباران برپا می‌شود.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است و جهت شرکت در آن می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.