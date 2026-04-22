اعلام جزئیات همایش شعر و موسیقی ارسباران با یادی از حمید هیراد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، بیست و دومین همایش بزرگ شعر و موسیقی کانون ادبی زمستان و نخستین همایش این کانون در سال جاری با یادی از شادروان حمید هیراد، روز جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۵ با حضور چهرهها و هنرمندان موسیقی و اهالی فرهنگ و هنر با محوریت شعرو موسیقی و معرفی کتاب در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
این برنامه با حضور و شعرخوانی، ترانهسرایی و اجرای موسیقی توسط هنرمندانی همچون قاسم افشار، حمید غلامعلی، چنگیز حبیبان، محمدرضا چراغعلی، محمدرضا مقدم، حمیدرضا شکارسری، حمیدرضا صمدی، امیرعلی سلیمانی، میثم اکبری، داود رحمتالهی، سحر فرجزاده، امید چاوشی، مینا آقازاده، ونوس رستمی، مهلا اسماعیلزاده، رضوان ابوترابی، اصغر علیکرمی، لیلا کردبچه، نرگس جعفری به اجرا درمیآید.
در این همایش آئین یادبود خواننده جوان زندهنام حمید هیراد در چهلمین روز سفر ابدیاش با مروری بر آثار وی با حضور خانواده، دوستان و همکاران این هنرمند فقید برگزار میشود.
حضور در این برنامه برای عموم علاقهمندان آزاد است و جهت شرکت در آن میتوانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.
