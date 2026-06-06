به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آئین رونمایی از پنج جلد نمایشنامه‌ کودک و نوجوان نوشته‌ بهزاد صدیقی با عناوین «به پرندگان شلیک نکنیم»، «تاج شکلاتی»، «خواب تمساح»، «داستان یک خر» و «لبه‌ چاقو» با مشارکت انتشارات بوی کاغذ و واحد فن‌آور افرامانا روز یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۷ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

بهزاد صدیقی، رضا فیاضی نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما، مجید قناد تهیه کننده، کارگردان، مجری و استاد دانشگاه، شهرام کرمی نمایشنامه‌نویس، کارگردان و استاد دانشگاه، احمد رمضانی مدیر مسئول انتشارات بوی کاغذ، علی محمدرحیمی نمایشنامه‌نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر و با اجرا و میزبانی حامد عزیزی، درباره این آثار سخن خواهند گفت.

پیش از این از بهزاد صدیقی نمایشنامه‌های «بیمار هاری»، «مارش پیروزی»، «تلفن بی موقع»، «تلفن آن سوی خط»، «آتمن»، «سوسمارالدله»، «کتاب‌ بازیگران» (مشترک با مسعود توکلی)، دفتر نخست کتاب «رادی‌نامه‌» و کتاب پژوهشی «گفتارها و نوشتارهایی از تئاتر کودک و نوجوان» منتشر شده بود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این آئین که برای عموم علاقه‌مندان آزاد است، می‌توانند در روز یادشده به فرهنگسرای ارسباران، سالن ذوالفقاری مراجعه کنند.