  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

برگزاری کنسرت «بازی تاج و تخت» در تبریز با ارکستر «ناویا»

برگزاری کنسرت «بازی تاج و تخت» در تبریز با ارکستر «ناویا»

ارکستر «ناویا» از مجموعه های فعال حوزه موسیقی طی روزهای دوازدهم و سیزدهم شهریور در سالن خاوران شهر تبریز کنسرت فیلم «بازی تاج و تخت» را پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، فیلم - کنسرت Game of Thrones (بازی تاج و تخت) در روزهای دوازدهم و سیزدهم شهریور در سالن خاوران تبریز با همراهی ارکستر بزرگ «ناویا» روی صحنه خواهد رفت.

در توضیحات تکمیلی این کنسرت آمده است:

ارکستر بزرگ «ناویا» به رهبری و سرپرستی کیارش حیدری و تهیه کنندگی شاهد معین پور برای نخستین بار در تبریز، فیلم - کنسرت Game of Thrones را روی صحنه می‌برد.

این کنسرت شامل اجرای زنده موسیقی سریال Game of Thrones (بازی تاج و تخت) است که با پخش تصاویری از این سریال پرمخاطب در سالن همراه خواهد شد.

اجرای این کنسرت در تبریز نخستین اجرای زنده با ارکستر بزرگ، در تلاش است موسیقی یک سریال پربیننده و جهانی را با جذابیت‌های تصویری و بصری روی صحنه ببرد.

اطلاعات و جزئیات این برنامه در روزهای آینده در اختیار دوستداران موسیقی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6899577
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها