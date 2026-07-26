برگزاری کنسرت «بازی تاج و تخت» در تبریز با ارکستر «ناویا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، فیلم - کنسرت Game of Thrones (بازی تاج و تخت) در روزهای دوازدهم و سیزدهم شهریور در سالن خاوران تبریز با همراهی ارکستر بزرگ «ناویا» روی صحنه خواهد رفت.

در توضیحات تکمیلی این کنسرت آمده است:

ارکستر بزرگ «ناویا» به رهبری و سرپرستی کیارش حیدری و تهیه کنندگی شاهد معین پور برای نخستین بار در تبریز، فیلم - کنسرت Game of Thrones را روی صحنه می‌برد.

این کنسرت شامل اجرای زنده موسیقی سریال Game of Thrones (بازی تاج و تخت) است که با پخش تصاویری از این سریال پرمخاطب در سالن همراه خواهد شد.

اجرای این کنسرت در تبریز نخستین اجرای زنده با ارکستر بزرگ، در تلاش است موسیقی یک سریال پربیننده و جهانی را با جذابیت‌های تصویری و بصری روی صحنه ببرد.

اطلاعات و جزئیات این برنامه در روزهای آینده در اختیار دوستداران موسیقی قرار خواهد گرفت.