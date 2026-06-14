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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

احمدی سنگر: امتحانات نهایی یازدهم و دوازدهم یک هفته به تعویق افتاد

احمدی سنگر: امتحانات نهایی یازدهم و دوازدهم یک هفته به تعویق افتاد

رشت- عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در پی برگزاری آیین وداع، تشییع و تدفین قائد شهید امت اسلامی، یک هفته به تعویق می‌افتد.

محمدرضا احمدی سنگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار خود با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تعویق امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم به مدت یک هفته در پی برگزاری آیین وداع، تشییع و تدفین قائد شهید امت اسلامی خبر داد و گفت: امتحانات پایه یازدهم از روز ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ و امتحانات پایه دوازدهم از روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

احمدی سنگر در ادامه تأکید کرد: این تغییرات پس از هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای ذی‌ربط صورت گرفته است و به زودی جدول زمان‌بندی جدید امتحانات نهایی از سوی وزارت آموزش و پرورش به صورت رسمی اعلام و برای اطلاع عموم و دانش‌آموزان منتشر خواهد شد.

گفتنی است؛ مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر معظم انقلاب از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

کد مطلب 6859616

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