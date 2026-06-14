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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

مترو تهران به بیمارستان‌های پایتخت متصل می‌شود

مترو تهران به بیمارستان‌های پایتخت متصل می‌شود

مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شرایط مختلف شهری، از روند اجرای پروژه اتصال خطوط مترو به مراکز درمانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله فرزان‌پور با بیان اینکه موضوع تنها به شرایط بحرانی محدود نمی‌شود و تهران در مواجهه با انواع بحران‌های احتمالی نیازمند تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی است، اظهار کرد: لازم است شبکه حمل‌ونقل شهری به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان اتصال مستقیم به مراکز حیاتی از جمله بیمارستان‌ها فراهم باشد.

وی افزود: این اتصال می‌تواند از طریق شبکه‌های مختلف حمل‌ونقل از جمله حمل‌ونقل سطحی و زیرزمینی انجام شود و در همین راستا توسعه خطوط مترو به مراکز درمانی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به یکی از پروژه‌های در حال اجرا گفت: نخستین نقطه‌ای که برای این طرح انتخاب شده، اتصال خط ۷ مترو به بیمارستان امام خمینی (ره) است و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

فرزان‌پور ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از عملیات حفاری تونل اتصال انجام شده و این پروژه به طور میانگین حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه تلاش مجموعه مدیریت شهری بر تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه متمرکز شده است، تصریح کرد: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال جاری، اتصال این مسیر به بهره‌برداری برسد و دسترسی مستقیم مترو به یکی از مراکز درمانی مهم پایتخت برقرار شود.

مدیرعامل شرکت مترو تهران تأکید کرد: اجرای چنین پروژه‌هایی علاوه بر ارتقای تاب‌آوری شهری در شرایط بحرانی، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات درمانی و کاهش بار ترافیکی اطراف مراکز بیمارستانی داشته باشد.

کد مطلب 6859624
محمد رضازاده

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