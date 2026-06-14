باند جعل فیش های حقوقی در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار داشت: حسب گزارش واصله مبنی بر جعل فیش های حقوقی برای آزادی زندانیان در شهرستان های استان، مراتب در دستور کار ماموران حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با رصد دقیق و اقدامات تخصصی اطلاعاتی، ۳ متهم که دو نفر از آنها زندانی متواری بودند در عملیاتی ضربتی و به صورت همزمان توسط ماموران حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران در شهرهای فریدونکنار، بابلسر و ساری دستگیر شدند.

پوریانی جعل اوراق قضایی و تحصیل وجه از طریق نامشروع را از جمله عناوین اتهامی متهمین عنوان و تاکید کرد: این افراد با جعل فیش حقوقی افراد دیگر، پس از دریافت وجوه متعدد نسبت به آزادی زندانیان اقدام می کردند که با هوشیاری مامورین حفاظت و اطلاعات دستگاه قضایی استان مازندران دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقرار متهمین به بزه انتسابی در بازجویی اولیه، خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی مرتبطین احتمالی و کشف زوایای دیگر پرونده ادامه دارد.

پوریانی خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضایی استان با هرگونه مولفه فساد در استان مازندران، جدی، قاطع، بازدارنده و بدون اغماض خواهد بود.