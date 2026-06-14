 ۱۷۱ اهداکننده خون اصفهان در یک سال اخیر به شهادت رسیدند

کیان دهرابپور در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن ۲۴ خرداد، روز جهانی اهداکنندگان خون اظهار کرد: اهداکنندگان خون از جمله انسانهای ایثارگر و ازخودگذشتهای هستند که با نثار بخشی از وجود خود، در نجات جان بیماران و استمرار حیات آنان نقشی بیبدیل ایفا میکنند.
وی با اشاره به شهادت جمعی از اهداکنندگان خون استان اصفهان طی یک سال اخیر افزود: در این مدت، ۱۷۱ نفر از اهداکنندگان خون استان اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: از این تعداد، ۸۵ نفر در جنگ ۱۲ روزه، ۲۹ نفر در آشوبهای دیماه و ۵۷ نفر در جنگ تحمیلی سوم (رمضان) به شهادت رسیدند.
دهرابپور با پاسداشت یاد و خاطره این شهدا گفت: این شهدای عزیز، در همه صحنههای ایثار، از جمله اهدای خون و نجات جان هموطنان، حضوری مؤثر و ماندگار داشتند و جان شیرین خود را در طبق اخلاص تقدیم مردم و کشور عزیزمان ایران کردند تا عزت و سربلندی ایران اسلامی حفظ شود.
وی ادامه داد: اهداکنندگان خون، سرداران گمنام عرصه سلامت هستند که در نهایت خلوص و بیادعایی، ادامه حیات را به بیماران نیازمند به فرآوردههای خونی هدیه میکنند و هنگامی که اهدای خون و اهدای جان در امتداد یکدیگر قرار میگیرند، جلوهای والا و توصیفناپذیر از انسانیت شکل میگیرد.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان همچنین از خانوادههای شهدای اهداکننده خون قدردانی کرد و گفت: از خانوادههای این شهدا که چنین انسانهای والامقام و ازخودگذشتهای را تربیت کردهاند، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم و برای آنان از درگاه خداوند متعال صبر و اجر مسئلت دارم.
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