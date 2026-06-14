  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

 ۱۷۱ اهداکننده خون اصفهان در یک سال اخیر به شهادت رسیدند

 ۱۷۱ اهداکننده خون اصفهان در یک سال اخیر به شهادت رسیدند

اصفهان - مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از شهادت ۱۷۱ نفر از اهداکنندگان خون این استان طی یک سال اخیر خبر داد.

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن ۲۴ خرداد، روز جهانی اهداکنندگان خون اظهار کرد: اهداکنندگان خون از جمله انسان‌های ایثارگر و ازخودگذشته‌ای هستند که با نثار بخشی از وجود خود، در نجات جان بیماران و استمرار حیات آنان نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به شهادت جمعی از اهداکنندگان خون استان اصفهان طی یک سال اخیر افزود: در این مدت، ۱۷۱ نفر از اهداکنندگان خون استان اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: از این تعداد، ۸۵ نفر در جنگ ۱۲ روزه، ۲۹ نفر در آشوب‌های دی‌ماه و ۵۷ نفر در جنگ تحمیلی سوم (رمضان) به شهادت رسیدند.

دهراب‌پور با پاسداشت یاد و خاطره این شهدا گفت: این شهدای عزیز، در همه صحنه‌های ایثار، از جمله اهدای خون و نجات جان هموطنان، حضوری مؤثر و ماندگار داشتند و جان شیرین خود را در طبق اخلاص تقدیم مردم و کشور عزیزمان ایران کردند تا عزت و سربلندی ایران اسلامی حفظ شود.

وی ادامه داد: اهداکنندگان خون، سرداران گمنام عرصه سلامت هستند که در نهایت خلوص و بی‌ادعایی، ادامه حیات را به بیماران نیازمند به فرآورده‌های خونی هدیه می‌کنند و هنگامی که اهدای خون و اهدای جان در امتداد یکدیگر قرار می‌گیرند، جلوه‌ای والا و توصیف‌ناپذیر از انسانیت شکل می‌گیرد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان همچنین از خانواده‌های شهدای اهداکننده خون قدردانی کرد و گفت: از خانواده‌های این شهدا که چنین انسان‌های والامقام و ازخودگذشته‌ای را تربیت کرده‌اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم و برای آنان از درگاه خداوند متعال صبر و اجر مسئلت دارم.

کد مطلب 6859641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها