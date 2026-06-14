به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، نشست رؤسای کنسرسیوم پنج دانشگاه صنعتی کشور (UT۵) روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد و طی آن تفاهمنامههای همکاری در حوزههای آزمایشگاهی، کتابخانهای و همچنین نسخه بهروزشده اساسنامه این کنسرسیوم به امضای رؤسای دانشگاههای عضو رسید.
این نشست با حضور رؤسا، معاونان پژوهش و فناوری، معاونان و مدیران امور بینالملل دانشگاههای (صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و علم و صنعت ایران)، در سالن جلسات ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.
در جریان این نشست، اعضای کنسرسیوم با امضای تفاهمنامه همکاریهای آزمایشگاهی، بر توسعه خدمات آزمایشگاهی مشترک و فراهمسازی دسترسی متقابل استادان، پژوهشگران و اعضای جامعه علمی دانشگاههای عضو به تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی یکدیگر توافق کردند.
بر اساس این تفاهمنامه، بهرهمندی از خدمات آزمایشگاهی دانشگاههای عضو با تخفیف ۲۰ درصدی برای اجرای طرحهای پژوهشی و پروژههای ملی امکانپذیر خواهد بود؛ اقدامی که ضمن افزایش بهرهوری زیرساختهای علمی کشور، به کاهش هزینههای پژوهشی و تسریع اجرای پروژههای کلان منجر خواهد شد.
همچنین تفاهمنامه همکاریهای متقابل کتابخانهای میان دانشگاههای عضو به امضا رسید. بر اساس این توافق، زمینه توسعه دسترسی فیزیکی و دیجیتال اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان به منابع علمی، مقالات تخصصی، پایگاههای اطلاعاتی و سایر ظرفیتهای کتابخانهای پنج دانشگاه برتر صنعتی کشور فراهم خواهد شد.
در ادامه این نشست، نسخه بهروزرسانیشده اساسنامه کنسرسیوم UT۵ نیز به تصویب و امضای رؤسای دانشگاههای عضو رسید. در این سند، بر گسترش همکاریهای مشترک علمی، پژوهشی و فناورانه، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور و توسعه نقشآفرینی دانشگاههای عضو در حل مسائل راهبردی کشور تأکید شده است.
از دیگر محورهای مهم این نشست، بررسی نیازهای صنعتی کشور در دوره پساجنگ و ظرفیتهای موجود برای مشارکت دانشگاهها در فرآیند بازسازی، نوسازی و بازآفرینی صنایع آسیبدیده بود. در این بخش، اعضای کنسرسیوم راهکارهای همکاری مشترک و نقشآفرینی دانشگاههای صنعتی کشور در حمایت از برنامههای ملی بازسازی و توسعه صنعتی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ کردند.
رؤسای دانشگاههای عضو کنسرسیوم UT۵ در سخنان خود با تأکید بر اهمیت فرهنگ کار جمعی، همکاریهای بیندانشگاهی و همافزایی ظرفیتهای علمی کشور، تفاهمنامههای منعقدشده را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت پژوهش، کاهش هزینههای علمی، افزایش بهرهوری زیرساختهای ملی و تقویت جایگاه دانشگاههای صنعتی ایران در نظامهای معتبر رتبهبندی بینالمللی ارزیابی کردند.
نشست رؤسای کنسرسیوم پنج دانشگاه برتر صنعتی کشور با تقدیر از تلاشهای دبیرخانه کنسرسیوم در تسهیل فرآیندهای ستادی و تأکید بر اجرای سریع و مؤثر مفاد تفاهمنامههای مصوب در دانشگاههای عضو به کار خود پایان داد.
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