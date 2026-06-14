به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد صادق مهرجو مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در گفتگویی اظهار کرد: با توجه به آسیب تأسیسات فرآورش و تولید گاز کشور در پارس جنوبی، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برای جبران بخشی از ظرفیت ازدسترفته، معادل بیش از یکمیلیارد مترمکعب گاز در ماه و متوسط ۳۳ میلیون مترمکعب در روز، افزایش تعهد تولیدی گاز را در برنامه امسال خود دارد.
وی گفت: تولید شرکت نفت مناطق مرکزی در اردیبهشت امسال ۱۸۸ میلیون مترمکعب است که نسبت به زمان مشابه پارسال، افزایش ۴۱ میلیون مترمکعبی را نشان میدهد؛ همچنین، تولید بیستروزه ابتدایی خرداد نیز بیش از ۱۶۶ میلیون مترمکعب میشود که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته است.
مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، بیان کرد: بخشی از افزایش تولید برای جبران کمبود گاز ناشی از حملات جنگ تحمیلی سوم از میدانهای توسعهیافته در حوزه زاگرس جنوبی و همچنین میدانهای شمالشرق ایران محقق میشود.
مهرجو افزود: امسال ۲ میدان جدید گازی طوس (فاز ۲ با افزایش روزانه ۲ میلیون مترمکعب) و خارتنگ (روزانه ۵ میلیون مترمکعب) نیز به میدانهای تولیدی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران افزوده میشود.
وی با اعلام اینکه پروژه ویژه امسال شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تکمیل فاز اول توسعه میدان خارتنگ از ۵ به ۱۰ میلیون مترمکعب در روز است، گفت: این میزان تولید با حفاری چهار حلقه چاه جدید در دسترس خواهد بود. همچنین، این شرکت راهاندازی ایستگاه تقویت فشار میدان هما را برای افزایش تولید از ۷ میلیون مترمکعب کنونی به ۱۴ میلیون مترمکعب در دست اقدام دارد که این میزان بخشی از برنامه افزایش تولید امسال خواهد بود.
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