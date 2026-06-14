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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

اسلوونی به هواپیمای اسرائیلی اجازه فرود نداد

اسلوونی به هواپیمای اسرائیلی اجازه فرود نداد

یک سایت صهیونیستی به مخالفت کشور اسلوونی با فرود یک هواپیمای اسرائیلی در این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت صهیونیستی کالکالیست گزارش داد که مسئولان کشور اسلوونی با فرود هواپیمای وابسته به شرکت اسرائیلی یسرائیر در پایتخت این کشور مخالفت کردند به همین دلیل هواپیمای مذکور مجبور به تغییر مسیر خود و فرود در پایتخت کرواسی شد.

بر اساس این گزارش، شرکت مذکور اعلام کرد که شرکت های هواپیمایی رژیم صهیونیستی در حال حاضر به دلیل مخالفت اسلوونی با سیاست های تل آویو، مجوز فرود در این کشور را ندارند.

این در حالی است که اسلوونی پیشتر نیز شاهد برگزاری پویش های تحریم فرهنگی رژیم صهیونیستی از جمله تحریم مسابقه یوروویژن به دلیل مشارکت اسرائیل بوده است.

کد مطلب 6859653

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