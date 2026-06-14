کمتر از ۶ درصد مستأجران استان زنجان موفق به دریافت ودیعه مسکن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر با بیان اینکه حدود ۱۰۰ هزار خانوار مستأجر در استان زنجان وجود دارد، اعلام کرد: آمارها نشان میدهد در سال گذشته کمتر از ۶ درصد از مستأجران موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند.
وی به نقش موثر ودیعه مسکن در کنترل بازار اجاره مسکن اشاره کرد و گفت: برای کنترل و تنظیم بازار اجاره مسکن، لازم است دستکم ۵۰ درصد مستأجران از تسهیلات ودیعه مسکن بهرهمند شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: سال گذشته تنها ۵ هزار فقره تسهیلات پرداختشد که فاصله زیادی با سطح مورد نیاز دارد و این رقم باید به حدود ۵۰ هزار مورد افزایش یابد تا بتواند اثر کنترلی قابل توجهی در بازار اجاره مسکن ایجاد کند.
شاهین فر اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد بانکها در سال گذشته سقف ثبتنام متقاضیان را حداکثر تا ۲۰ هزار فقره باز کرده بودند، اما در نهایت کمتر از ۳۰ درصد از ثبتنامشدگان موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
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