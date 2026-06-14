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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

بانک ملی: اختلال موقت بوده و به زودی رفع می‌شود

بانک ملی: اختلال موقت بوده و به زودی رفع می‌شود

بانک ملی ایران با ارسال پیامکی به مشتریان خود اعلام کرد که در پی بروز اختلال فنی در بخشی از زیرساخت‌های مشترک ارائه خدمات بانکی، برخی سرویس‌های این بانک نیز با محدودیت موقت مواجه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این پیام، ضمن عذرخواهی از مشتریان، تأکید شده است که موضوع در حال بررسی و رفع توسط مراجع و تیم‌های فنی مرتبط بوده و اقدامات لازم برای بازگشت کامل خدمات در حال انجام است.

بانک ملی ایران همچنین از صبر، همراهی و شکیبایی مشتریان در این شرایط قدردانی کرده است.

کد مطلب 6859718

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      28 0
      پاسخ
      وصلش کنین
    • زینب IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      21 3
      پاسخ
      بخدا از دیروز صبح من هیچ‌کاری نمیتونم بکنم،همه زندگیم و کارام کنسل شده و تمام پولم توی حساب بانک ملیمه و اصلا هیچ‌کاری نمیشه باهاش انجام داد حتی یک شارژ تلفن ساده رو هم نمیتونم بخرم که زنگ بزنم؛ماشالا تمام بانک‌هاهم که هیچکدومشون پول نقد ندارن
    • ریگی IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      17 0
      پاسخ
      وصلش کنین
    • مصطفی IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      12 1
      پاسخ
      گل بود به سبزه اراسته شد
    • ناشناس IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      9 1
      پاسخ
      سلام،رحم کنید به کسانی که مریض اند ولی بخاطر اختلال در کارت های بانکی،نمی توانند به دکتر مراجعه کنند.
    • سعید IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      13 0
      پاسخ
      آقا الان ما که یه کارت بیشتر نداریم باید بمیریم تا درست بشه بانک
    • سحرخواجه IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      12 3
      پاسخ
      من از دیروز کرایه خونه ام نتونستم پرداخت کنم همه پولام توی بانک ملی است از دیروز هیچی برای خونه نگرفتم
      • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
        0 0
        منم همینطور
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 1
      پاسخ
      خواهش میکنم وصل کنید خیلی زندگی ها مختل شده
    • گمنام IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      توقع وانتظار داشتیم این مشکل حداقل طی چندساعت برطرف بشه نکه چندروزیه از همه کارامون موندیم.
    • Tobout IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      بانک ملی دیگه بدرد نمیخوره
    • مریم IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      خواهشا وصل کنید من وامم رو یه هفته پیش ریختن الان مطلع شدم هیچ کاری نمیتونم بکنم.
    • شروین IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      2 0
      پاسخ
      به محض اینکه وصل شد تمام موحودیم که دو همت ریال میباشد ببخشید دو میلیون ریال میباشد را برداشت کرده و به جیبم انتقال داده خواهد شد
    • داوود IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      5 0
      پاسخ
      توروخدا وصلش کنید من بدون کارت تا سرکوچه نمیتونم برم! پول نقد هم که نداریم، دو روزه خرید نکردم اعصابم خورده خیلی هرچه سریعتر درستش کنید این زیرساخت بانکی کشور کی میخاد آپدیت بشه! یعنی اینقد ضعیف هست که هرکی دلش بخاد میتونه هک کنه
    • علی محبی IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      بابا به خدا قسم هزارتا مشکل داشتیم این یکی رو کجا بزاریم من تمام حسابم تو بانک ملی خواهش میکنم زودتر درستش کنید
    • طناز US ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      بانک ملی رو خواهشن وصل کنید همه ی پولم داخل اون و فقط یدانه کارت داریم ازدیروز صبح نتونستم پرداخت کنم حتی ی شارژ لطفا وصل کنید
    • دادگر IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      به دارو نیاز دارم وصلش بشه
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      تورو قرآن درست کنین تو این دو روز زندگیم بهم ریخت
    • سارا IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      مسافرها تو مشهد بدون پول موندن . گرسنه خسته اذیت هیچ کی هم کمک نمیکنه
    • IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      2 0
      پاسخ
      بابا کل پولمونو ریختیم بانک ملی الان لنگ پولیم جان عزیزان وصل کنید این بانک ملی تو شهر غریب گیر کردیم بدون پول
    • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ما چکار کنیم بدون کارت بانکی هیچ فروشگاهی برای ما جنس نمیدهد
    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      به زودی اینها یعنی چندین روز و شاید هفته
    • M IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      وصل کنید کار داریم زندگی داریم مسخره ها

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