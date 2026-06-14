به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در کارگاه تدبر با قرآن کریم که با حضور مبلغان طرح امین، مبلغان و مبلغات و فعالان قرآنی استان در سالن بلاغ ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شد با اشاره به ضرورتها و دعوت و احتجاج به تدبر بر طبق نص صریح قرآن، اظهار کرد: قرآن در چهار آیه دعوت به تدبر میکند و از میان سایر گروهها، دینستیزان در سه آیه به تدبر دعوت میشوند.
مشاور عالی رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور با استناد به آیه شریفه «أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَیٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» (محمد/۲۴) و استفهام توبیخی در این فراز، ادامه داد: کسانی که در این آیه توبیخ میشوند آنانیاند که مورد لعنت خدا قرار دارند. اینان اول به علت نفاق و کارهایشان لعنت شدند اما یک راه یعنی تدبر، برایشان هنوز باز است و قلبشان اگرچه قفل شده اما هنوز ختم نشده است.
ابراهیمی تدبر در قرآن را یکی از راههای گشودن قفل قلب دانست و افزود: لعنت شدگان در این آیه درواقع دینستیزان هستند یعنی کسانی که ضربهای به دین زدند و به ستیز برخاستند اما هنوز یک راه برای هدایت دارند که همانا تدبر در قرآن است.
وی آیه ۸۲ سوره مبارکه نساء را از دیگر مصادیق دعوت به تدبر با لحن توبیخی خواند و گفت: بر طبق نص صریح آیه، کسانی که در این آیه مورد توبیخاند نزد پیامبر خدا یکجور و در جمع خودشان بهگونهای دیگر حرف میزنند؛ خدا به رسولش میفرماید از این منافقان روی برگردان.
مدرس کشوری تدبر در قرآن کریم با تأکید بر اینکه قرآن بار سنگینی بر دوش ما میگذارد، افزود: امام زمان از این منافقان روی بر میگرداند اما خدا رو به آنان کرده و میخواهد که هدایت شوند و این هدایت جز در مسیر تدبر صورت نمیپذیرد.
تدبر در قرآن؛ ابزار هدایت انسانها از قعر به عرش
ابراهیمی با یادآوری اینکه تدبر یک دانش عرفانی نیست، توضیح داد: فضای تدبر یک دانش میدانی برای هدایت کسانی است که در مقابل دین ایستادند و مقاومت میکنند. قرآن دست انسان را از قعر ضلالت و سیاهی، در حالی که پیامبر و امام از
وی رو برگردانده است، بیرون میکشد و بالا میآورد یعنی انسانها را از قعر درجات هدایت میکند و به تعالی میرساند.
مدرس کشوری تدبر در قرآن کریم با طرح این پرسش که مرض کسانی که تدبر نمیکنند چیست، گفت: بر طبق نص صریح قرآن در آیه ۸۲ سوره نساء، اینان کسانیاند که شبهه میکنند، از جایگاه قرآن فروکاسته، به قدسیت کلام وحی ضربه میزنند و میگویند قرآن از جانب خدا نیست. دانش تدبر گردن این گردنکشان را میشکند و میدان را از دستشان میگیرد پیداست که تدبر یک دانش میدانی است که کمک میکند انسان جنبه قدسی مصحف شریف را درک کند.
ابراهیمی با استناد به آیه ۶۸ سوره مبارکه مؤمنون، تأکید کرد: در این آیه نیز لحن توبیخی استفاده شده و کسانی را بازخواست میکند که هم مستکبرند، هم یاوه میگویند و هم دینستیزند. آیه ۲۹ سوره مبارکه ص نیز مورد چهارم از دعوت قرآن به تدبر است اما اولاً توبیخی نیست و دیگر آنکه وصفی درباره قرآن دارد که کیفیتش با دیگر آیات فرق دارد.
این مدرس تدبر در قرآن کریم یادآور شد: در این آیه شریفه اهل ایمان خطاب قرار میگیرند و نموداری ترسیم میشود تا حواسمان باشد چه بسا انسانی هم که نه تنها قرآن نمیخواند بلکه ضد قرآن است، اما در سه جای قرآن دعوت به تدبر میشود حال آنکه برای اهل ایمان فقط در یک آیه این دعوت صورت میگیرد.
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