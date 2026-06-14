به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، پروژه «بازتدوین برنامه‌های اجرایی و روزآمدسازی سند راهبردی دانشگاه پیام نور» با هدف بازنگری و به‌روزرسانی مسیر توسعه این دانشگاه، به مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی واگذار شد.

این پروژه در پی تصویب هیئت‌رئیسه دانشگاه پیام نور و با هدف انطباق سند راهبردی دانشگاه با الزامات برنامه هفتم پیشرفت، تحولات آموزش عالی و نیازهای آینده کشور در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اجرای این طرح طی یک دوره شش‌ماهه دنبال خواهد شد.

احمدعلی یزدان‌پناه، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، به‌عنوان مجری این طرح مسئولیت راهبری علمی و اجرایی پروژه را بر عهده دارد. در چارچوب این پروژه، وضعیت موجود دانشگاه، اسناد بالادستی، روندهای نوظهور آموزش عالی و ظرفیت‌های توسعه‌ای دانشگاه پیام نور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این طرح با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نظرات مدیران و مسئولان دانشگاه پیام نور در سطح ستاد و استان‌ها اجرا می‌شود و انتظار می‌رود نتایج آن به تدوین سندی روزآمد، عملیاتی و آینده‌نگر برای هدایت این دانشگاه در سال‌های پیش‌رو منجر شود.