روحالله واحد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح برنامههای تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحالوبختیاری اظهار کرد: از ابتدای جنگ تاکنون هیچگونه تعطیلی در فعالیتهای کانون نداشتهایم و مراکز ما همواره فعال بودهاند، این موضوع در آمار امانت کتاب نیز کاملاً مشهود است؛ بهطوریکه در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به فروردین ۱۴۰۴ رشد ۷۵ درصدی امانت کتاب ثبت شد.
وی تصریح کرد: این استقبال نشان داد که کودکان و نوجوانان نیاز جدی به حضور در مراکز دارند، بنابراین تصمیم گرفتیم در تابستان امسال آموزشها را کاملاً حضوری برگزار کنیم و از آموزش مجازی فاصله بگیریم.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری افزود: از ابتدای اردیبهشتماه، برنامهریزی تابستان را آغاز کردیم، فراخوان جذب مربیان جدید منتشر شد و رشتههای تازهای به مراکز اضافه کردیم، شعار تابستان امسال نیز «برای ایران میمانیم، میخوانیم، میسازیم» انتخاب شده است.
واحد با اشاره به آموزش رشتههای جدید در کانون بیان داشت: نجوم مقدماتی و پیشرفته، انیمیشن، تولید و تدوین فیلم با موبایل و کارگاه هوافضا از رشتههای جدیدی هستند که امسال اضافه شدهاند.
وی ادامه داد: کارگاه هوافضا یکی از جذابترین دورههای آموزشی است و از ساخت موشکهای آبی و سوختی تا پاراگلایدر و هواپیماهای مدرن را شامل میشود، مدرس این کارگاه یک نوجوان خلاق است که خودش چندین هواپیما ساخته و ما از ظرفیت او استفاده کردیم.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در مجموع، ۴۰ رشته تخصصی برای تابستان فعال شده است و تأکید ما بر مهارتآموزی است، بهویژه برای پسران که علاقه بیشتری به یادگیری مهارتهای عملی دارند، خروجی برخی کارگاهها نیز به رویدادهای تابستانی تبدیل میشود، مانند جشنواره پرواز هواپیماها و موشکهای ساختهشده توسط نوجوانان.
واحد اذعان داشت: امسال روی رشته فن بیان سرمایهگذاری ویژهای انجام دادهایم تا اعتمادبهنفس کودکان تقویت شود، همچنین بازی محور اصلی فعالیتهای تابستان است، بازیهای جدید خریداری شده و مربیان در حال گذراندن دورههای تخصصی بازی در سطح کشوری هستند.
وی یادآور شد: انیمیشنهای جدید به سیستم مراکز منتقل شده و نمایش فیلم در تابستان بهصورت گسترده دنبال میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در برخی رشتهها مربیان تخصصی در اختیار نداشتیم، بنابراین از ظرفیت مربیان خارج از کانون استفاده کردیم تا بتوانیم نیاز خانوادهها را پاسخ دهیم، شهریهها بسیار پایین است و خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز کاملاً رایگان ثبتنام میشوند.
هیچ خانوادهای نباید ناراضی از کانون خارج شود
واحد با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی اضافه کرد: به مربیان مراکز تأکید کردهایم که هیچ خانوادهای نباید ناراضی از کانون خارج شود، حتی خانوادههایی که تحت پوشش نیستند، اگر توان مالی ندارند، معرفی میشود تا بتوانیم آنها را نیز رایگان پوشش دهیم.
وی افزود: تمام فعالیتهایی که توسط مربیان کانون انجام میشود برای اعضای فعال، حتی در تابستان، ۱۰۰ درصد رایگان است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: اردوهای علمی یکی از حلقههای فراموششده اوقات فراغت هستند، در اردوها بچهها مهارتهای زندگی، ارتباطی و اجتماعی را یاد میگیرند، امسال بنا داریم اردوهای علمی و بازدیدهای تخصصی را احیا کنیم تا نوجوانان با پیشرفتهای ایران در حوزههای مختلف آشنا شوند.
وی با اشاره به همپوشانی فعالیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سایر نهادها ادامه داد: برخی کلاسها مانند طراحی و نقاشی در همه ارگانها برگزار میشود، اما تفاوت ما این است که برای نقاشی کتاب کار هدفمند داریم و مسیر آموزشی از ۵ تا ۱۵ سالگی مشخص است.
واحد افزود: حتی برای مربیان خارج از کانون نیز دورههای آموزشی متدهای جدید نقاشی برگزار کردهایم تا کیفیت آموزش یکسان باشد.
وی تاکید کرد: در حوزه رباتیک، مجوز علوم و فناوری را از تهران دریافت کردیم و در سه مرکز بهصورت پایلوت آزمایشگاه رباتیک راهاندازی کردهایم، به این ترتیب خانوادهها هزینه پکهای گرانقیمت را پرداخت نمیکنند؛ بچهها قطعات را در آزمایشگاه انتخاب میکنند، ربات را میسازند و سپس نفر بعدی از همان تجهیزات استفاده میکند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: در رشته سفال، کوره اضافه شده تا بچهها بتوانند آثار خود را لعابدهی و ضدآب کنند، هدف ما این است که حتی سادهترین رشتهها نیز به سمت مهارتآموزی واقعی بروند.
واحد خاطرنشان کرد: رشتههای انیمیشن و تدوین فیلم با موبایل با استقبال بسیار زیادی مواجه شدهاند، نوجوانان علاقه دارند با موبایل خود فیلم بسازند و این رشته برای گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال بسیار جذاب شده است.
وی ادامه داد: چهار مرکز سیار روستایی داریم که بین ۶۰ تا ۷۰ روستا را پوشش میدهند، تمام فعالیتهای روستایی کاملاً رایگان است و تلاش میکنیم بازی، مهارتآموزی و فعالیتهای فرهنگی را به دورترین نقاط استان برسانیم.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: تجهیزات بازی جدید خریداری شده تا با سادهترین امکانات، بازیها در روستاها قابل اجرا باشد، در شهرها نیز ۲۲ مرکز ثابت داریم و متناسب با تقاضای خانوادهها مربی اعزام میکنیم، اگر خانوادهها در شهری خواهان کلاس فن بیان یا رباتیک باشند، بلافاصله مربی اعزام میشود.
واحد افزود: رشته رباتیک در شهرهایی مانند شلمزار و لردگان بسیار مورد استقبال قرار گرفته و برخی نوجوانان پس از ۱۰ تا ۱۲ ترم به مرحله برنامهنویسی رسیدهاند و در جشنوارههای مختلف رتبه کسب کردهاند.
وی از برگزاری دوره فشرده آشنایی با هوش مصنوعی برای مربیان در سال 1404 خبر داد و اضافه کرد: امسال هدف ما آگاهیبخشی به خانوادههاست و پس از آن وارد آموزش تخصصی برای نوجوانان خواهیم شد، چراکه اعتقاد داریم تا مربی و خانواده توجیه نباشند، آموزش مستقیم به بچهها مؤثر نخواهد بود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 22 مرکز ثابت و ۶۰ روستا را پوشش میدهیم، اما هنوز نقاطی وجود دارد که از خدمات محروماند، به همین دلیل، کانون از تصدیگری به سمت تولیگری حرکت میکند تا با مشارکت ظرفیتهای مردمی، هیچ کودک و نوجوانی از کتابخوانی و مهارتآموزی محروم نماند.
وی افزود: امسال نزدیک به ۵۰ کلاس درس در آموزشوپرورش را به کتابخانه مجهز کردیم تا در مناطقی که مرکز کانون وجود ندارد، بچهها از کتاب بهرهمند شوند.
واحد در پایان گفت: اگر ارگانها بودجهای برای اوقات فراغت داشته باشند، کانون آمادگی دارد تمام فرزندان کارکنان را تحت پوشش قرار دهد، ما فقط هزینه حقالزحمه مربی را دریافت میکنیم و هیچ هزینهای بابت مکان، تجهیزات یا پرسنل از خانوادهها گرفته نمیشود.
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