به گزارش خبرنگار مهر، مجید طالبی صبح یکشنبه در دیدار با امام جمعه بهاباد با تبریک هفته جهاد کشاورزی و اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین نیازهای اساسی جامعه، اظهار کرد: در شرایط کنونی و با وجود محدودیتهای اقتصادی و تحریمها، جهادگران عرصه کشاورزی در خط مقدم مقابله با چالشها قرار دارند.
وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با تمام توان برای تحقق خودکفایی، افزایش تولیدات داخلی و تأمین پایدار محصولات کشاورزی تلاش خواهد کرد.
مدیر جهاد کشاورزی بهاباد همچنین بر ضرورت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: دستیابی به امنیت غذایی پایدار، نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی و پشتیبانی همهجانبه از فعالان این بخش است.
این دیدار با تأکید بر لزوم همکاری و همافزایی بیشتر برای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان منطقه به پایان رسید.
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