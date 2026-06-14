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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

افزایش تولید و تحقق خودکفایی در بهاباد با جدیت دنبال می‌شود

افزایش تولید و تحقق خودکفایی در بهاباد با جدیت دنبال می‌شود

یزد - مدیر جهاد کشاورزی بهاباد گفت: جهادگران عرصه کشاورزی در شرایط کنونی با تمام توان برای افزایش تولیدات داخلی، تأمین پایدار محصولات کشاورزی و تحقق خودکفایی تلاش می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید طالبی صبح یکشنبه در دیدار با امام جمعه بهاباد با تبریک هفته جهاد کشاورزی و اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین نیازهای اساسی جامعه، اظهار کرد: در شرایط کنونی و با وجود محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، جهادگران عرصه کشاورزی در خط مقدم مقابله با چالش‌ها قرار دارند.

وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با تمام توان برای تحقق خودکفایی، افزایش تولیدات داخلی و تأمین پایدار محصولات کشاورزی تلاش خواهد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی بهاباد همچنین بر ضرورت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: دستیابی به امنیت غذایی پایدار، نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی همه‌جانبه از فعالان این بخش است.

این دیدار با تأکید بر لزوم همکاری و هم‌افزایی بیشتر برای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان منطقه به پایان رسید.

کد مطلب 6859781

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